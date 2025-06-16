scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारDividend Stock: 1 रुपये से कम वाले शेयर में शानदार तेजी, डिविडेंड पर 20 जून को होगा फैसला

Dividend Stock: 1 रुपये से कम वाले शेयर में शानदार तेजी, डिविडेंड पर 20 जून को होगा फैसला

Dividend Stock: शेयर बाजार में कमाई का फिर से मौका आया है। पेनी स्टॉक Enbee Trade & Finance जल्द निवेशकों को अंतरिम डिविडेंड देगा।

Priyanka Kumari
Delhi,UPDATED: Jun 16, 2025 15:08 IST
Dividend

एनबीई ट्रेड एंड फाइनेंस लिमिटेड (Enbee Trade & Finance) के शेयर 16 जून 2025 (सोमवार) को 5% के अपर सर्किट पर पहुंच गए। स्टॉक का प्राइस ₹0.86 हो गया है। कंपनी के शेयर निवेशकों के फोकस में है। दरअसल कंपनी ने जानकारी दी है कि 20 जून 2025 को अंतरिम डिविडेंड पर विचार करने के लिए बोर्ड मीटिंग होगी। 

20 जून को डिविडेंड पर होगा फैसला

एनबीई ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई सूचना में बताया कि कंपनी का बोर्ड 20 जून को दोपहर 3 बजे बैठक करेगा। इसमें 2025-26 के लिए अंतरिम डिविडेंड पर विचार किया जाएगा। यह फैसला सेबी के लिस्टिंग रेगुलेशन 29(1) के तहत लिया जा रहा है। इतनी कम कीमत वाले शेयर में डिविडेंड की संभावना ने निवेशकों को आकर्षित किया है।

कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शानदार (Enbee Trade & Finance Q4 Result)

वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी ने जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की। कंपनी का कुल रेवेन्यू ₹10.25 करोड़ से बढ़कर ₹19.73 करोड़ हो गया। वहीं नेट प्रॉफिट 217% उछलकर ₹4.95 करोड़ हो गया। चौथी तिमाही में कंपनी ने ₹1.64 करोड़ का मुनाफा कमाया, जो पिछले साल की तुलना में लगभग दोगुना है।

रणनीतिक साझेदारी और हरित निवेश 

कंपनी ने हाल ही में Sunrise FinServe Pvt Ltd के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। इस साझेदारी से महाराष्ट्र और गुजरात में लोन वितरण को तेज किया जा सके। इसके अलावा, कंपनी ने ग्रीन फाइनेंसिंग पर भी ध्यान देना शुरू किया है। कंपनी अब नवीकरणीय ऊर्जा, EV इंफ्रास्ट्रक्चर और ESG-कंप्लायंट स्टार्टअप्स में निवेश कर रही है।

फंडिंग और विस्तार की प्लानिंग

दिसंबर 2024 में एनबीई ने ₹45.08 करोड़ का राइट्स इश्यू लॉन्च किया था। इसकी कीमत ₹13 प्रति शेयर रखी गई थी। इसे 1.03 गुना सब्सक्राइब किया गया। इसका मकसद प्रमोटर्स से लिए गए अनसिक्योर्ड लोन चुकाना और पूंजी आधार को मजबूत करना था।

Enbee Trade & Finance Share History

फिलहाल एनबीई ट्रेड का शेयर अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर ₹1.71 (दिसंबर 2024) से 50% नीचे है। मई 2025 में यह ₹0.57 के निचले स्तर पर पहुंच गया था। हालांकि जून में इसमें 30% की रिकवरी देखने को मिली है। इससे पहले मई में यह 21%, फरवरी-मार्च में 18% से ज्यादा और जनवरी में 15.6% गिरा था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jun 16, 2025