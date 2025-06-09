scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारSmallCap Share: ₹500 से कम वाले शेयर में जबरदस्त तेजी, MOFSL ने कहा- अभी और बढ़ेगा दाम

SmallCap Share: ₹500 से कम वाले शेयर में जबरदस्त तेजी, MOFSL ने कहा- अभी और बढ़ेगा दाम

MOFSL Report: 500 रुपये से कम वाले शेयर में तेजी जारी है। ब्रोकरेज फर्म MOFSL ने कहा है कि शेयर में आगे भी तेजी जारी रहेगी।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 9, 2025 11:24 IST
Time Technoplast shares stand higher than the 10 day, 20 day, 30 day, 50 day, 100 day, 150 day and 200 day moving averages.
Time Technoplast shares stand higher than the 10 day, 20 day, 30 day, 50 day, 100 day, 150 day and 200 day moving averages.

शेयर बाजार में निवेशकों की नजर स्मॉलकैप शेयर पर बनी रहती है। इन स्टॉक में से टाइम टेक्नोप्लास्ट (Time Technoplast) के स्टॉक ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने में इस शेयर में 40 फीसदी की तेजी आई है। आज के ट्रेडिंग सेशन में कंपनी के स्टॉक 8.8% चढ़कर ₹446.45 तक पहुंच गया। अब इस स्टॉक पर ब्रोकरेज मोतिलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की रिपोर्ट आई है। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

क्या है MOFSL की रिपोर्ट

ब्रोकरेज फर्म Motilal Oswal का मानना है कि इस स्टॉक में अभी और तेजी आ सकती है। उन्होंने शेयर को ‘Buy’ यानी खरीदने की सलाह दी है और इसका टारगेट ₹578 बताया है। इसका मतलब है कि शेयर मौजूदा कीमत से  41% और चढ़ सकता है। MOFSL का कहना है कि कंपनी का कारोबार अच्छा चल रहा है, मुनाफा बढ़ रहा है और शेयर की कीमत अभी भी सस्ती है।

Motilal ने अंदाजा लगाया है कि अगले 3 साल में कंपनी की कमाई (Revenue), मुनाफा (Profit) और ऑपरेटिंग प्रॉफिट (EBITDA) तेजी से बढ़ेगा। ब्रोकरेज को लगता है कि कंपनी हर साल ₹400 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा कमाएगी। इससे कंपनी अपना कर्ज चुकाकर FY27 तक पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो सकती है।

अब कंपनी के ऊपर ₹590 करोड़ का कर्ज है, जो अगले साल ₹470 करोड़ रह सकता है। कंपनी की कमाई पर मुनाफा (RoCE और RoIC) भी 2028 तक बढ़कर 23% और 26% तक जा सकता है।

क्या है एक्सपर्ट की राय

शेयर एक्सपर्ट अंशुल जैन का कहना है कि शेयर ने ₹380 पर एक खास पैटर्न cup and handle से ब्रेकआउट किया है, जो तेजी का संकेत देता है। शेयर का अगला टारगेट ₹500 के पास हो सकता है। लेकिन अभी शेयर थोड़ा ज्यादा ऊपर चला गया है, इसलिए थोड़ा गिरने पर खरीदना सही रहेगा। इससे रिस्क कम रहेगा और मुनाफा ज्यादा मिल सकता है।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस 

पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर में 42 फीसदी की तेजी आई। वहीं, साल 2025 में अब तक स्टॉक 11 फीसदी गिरा है। पिछले एक साल में शेयर ने 54 फीसदी का रिटर्न दिया है। लॉन्ग टर्म में शेयर ने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। पांच साल में शेयर ने 1,008.22 फीसदी का छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jun 9, 2025