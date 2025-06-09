scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारNTPC Share: फोकस में सरकारी कंपनी, राजस्थान से आ गई बड़ी खबर; एक्सपर्ट ने कहा...

NTPC Share: फोकस में सरकारी कंपनी, राजस्थान से आ गई बड़ी खबर; एक्सपर्ट ने कहा...

PSU Stock: सरकारी एनर्जी कंपनी NTPC के स्टॉक फोकस में आ गए हैं। शेयर ने बड़ा अपडेट दिया है जिसके बाद शेयर में तेजी आ सकती है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 9, 2025 11:53 IST
NTPC has reported a 4% year-on-year increase in its consolidated net profit for the March quarter, reaching Rs 5,778 crore, up from Rs 5,556.4 crore in the same period last year

 NTPC Share Price: शेयर बाजार के निवेशकों के फोकस में सरकारी बिजली कंपनी एनटीपीसी (NTPC) भी है। कंपनी ने 8 जून 2025 को कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज में बड़ा अपडेट दिया है। इस अपडेट के बाद निवेशकों को उम्मीद है कि कंपनी के शेयर में तेजी आ सकती है। आज यानी सोमवार के सत्र में कंपनी के शेयर हरे निशान पर कारोबार कर रहे हैं। सुबह 11 बजे कंपनी के स्टॉक (NTPC Share) 0.60 फीसदी की तेजी के साथ ₹334.85 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे।  

सम्बंधित ख़बरें

वहीं, शुक्रवार को एनटीपीसी का शेयर ₹332.85 पर बंद हुआ और इसमें 1.28% की हल्की तेजी देखी गई। 

क्या है बड़ा अपडेट

एनटीपीसी ने राजस्थान के नोख इलाके में बने अपने सोलर प्रोजेक्ट की 193 मेगावाट की बिजली प्रोडक्शन कैपेसिटी को शुरू कर दिया है। ये प्रोजेक्ट कुल 245 मेगावाट का है। इस प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा चालू हो गया है। अब कंपनी की कुल कॉमर्शियल पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़कर 59,606 मेगावाट हो गई है। वहीं एनटीपीसी ग्रुप की कुल मिलाकर कैपेसिटी 80,708 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। ये भारत की ग्रीन एनर्जी (Green Energy) की दिशा में एक बड़ी कामयाबी है।

क्या है एक्सपर्ट की राय

Lakshmishree Investments के हेड रिसर्च अंशुल जैन ने कहा एनटीपीसी लगातार तीसरे हफ्ते इनसाइड बार फॉर्मेशन में कंसोलिडेट कर रहा है। हालांकि, यह कंसोलिडेशन मजबूत नहीं है क्योंकि इसमें वो टाइटनेस और कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा जो किसी दमदार ब्रेकआउट के लिए जरूरी होता है। इस दौर में वॉल्यूम्स भी कमजोर रहे हैं। अगर स्टॉक ₹371.45 के मदर बार हाई को decisively तोड़ता है, तभी कोई नया बुलिश मूवमेंट शुरू हो सकता है। 

मार्केट एक्सपर्ट विपिन डिक्सेना ने कहा कि  एनटीपीसी में हाल ही के लो से हल्की रिकवरी दिखी है, लेकिन अब भी यह अपने जरूरी मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक 325 से 367 रुपये के बीच फंसा है, जिसमें 325 रुपये मजबूत सपोर्ट है। अगर 325 के पास खरीदारी आती है, तो तेजी बन सकती है। 345-350 रुपये के ऊपर बंद होने पर 367 तक जाने की उम्मीद है, लेकिन 325 के नीचे फिसला तो अगला सपोर्ट 297 रुपये है।

शेयर का हाल

पिछले 3 महीने में शेयर 1.45% गिरा है। वहीं 6 महीने में 10% की गिरावट आई है। अगर किसी ने एक साल पहले शेयर खरीदा होता, तो अब तक उसे लगभग 4.90% का नुकसान हो चुका होता। हालांकि, जो लोग 2 साल से एनटीपीसी के शेयर रखे हुए हैं उन्हें करीब 89% का फायदा हुआ है। वहीं, 5 साल में शेयर ने 239% तक का रिटर्न दिया है। 

एनटीपीसी उन कंपनियों में है जो अपने शेयराधारकों को डिविडेंड (Dividend) देती है। जनवरी 2024 में कंपनी ने ₹2.50 प्रति शेयर का डिविडेंड दिया था। इससे पहले अक्टूबर 2023 में भी इतना ही डिविडेंड दिया गया था। साल 2019 में एनटीपीसी ने 5 शेयर पर 1 बोनस शेयर (Bonus Share) भी दिया था। 
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
