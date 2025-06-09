L&T Share: शेयर बाजार में हलचल, बड़ा प्रोजेक्ट मिलने की खबर के बाद भागा स्टॉक

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारL&T Share: शेयर बाजार में हलचल, बड़ा प्रोजेक्ट मिलने की खबर के बाद भागा स्टॉक

Larsen & Toubro Ltd (L&T) के शेयर फोकस में आ गए हैं। कंपनी ने बताया कि उसे हेवी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट (Heavy Civil Infrastructure) के लिए ऑर्डर मिला है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 9, 2025 10:40 IST
L&T: The counter was trading higher than the 5-day, 10-, 20-, 30-, 50-, 100-, 150-day and 200-day simple moving averages (SMAs).

Larsen & Toubro Ltd (L&T) के शेयर सोमवार को फोकस में है। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार कंपनी को उसकी हेवी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट (Heavy Civil Infrastructure) के लिए एक बड़ा ऑर्डर मिला है। JSW Energy ने महाराष्ट्र के भवाली में बनने वाले पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट (Pumped Storage Project - PSP) का कॉन्ट्रैक्ट L&T को दिया है। इस खबर के बाद कंपनी के स्टॉक तेजी के साथ ट्रेड करने लगे। 

बाजार खुलने के एक घंटे में ही स्टॉक ने ₹3,708.90 प्रति शेयर के उच्चतम स्तर को छू लिया है। खबर लिखते वक्त यानी सुबह 10.30 बजे कंपनी के शेयर 0.69 फीसदी की तेजी के साथ ₹3,681.60 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे। 

जानें नए प्रोजेक्ट की डिटेल 

L&T के मुताबिक यह प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के नासिक और ठाणे जिलों में फैला होगा। इसकी कुल क्षमता 1500 मेगावॉट होगी, जिसमें कई छोटे यूनिट्स शामिल होंगे। यह प्रोजेक्ट भारत में रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) को बढ़ावा देने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।

इस प्रोजेक्ट के तहत L&T को तमाम सिविल काम करने होंगे। इसमें अप्रोच रोड्स, ऊपर और नीचे के जलाशय, वॉटर कंडक्टर सिस्टम, प्रेशर टनल्स और अंडरग्राउंड पावरहाउस यूनिट का निर्माण शामिल है।

L&T का मानना है कि इस तरह के पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट (Pumped Storage Project) देश में ग्रिड को स्थिर बनाए रखने के लिए जरूरी हैं।

L&T शेयर का हाल 

साल 2025 में कंपनी के शेयर में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। टेक्नीकल रूप से देखा जाए तो कंपनी के शेयर अपने 5-दिन से लेकर 200-दिन तक के सभी सिम्पल मूविंग एवरेज (SMA) से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जो मजबूत ट्रेंड को दिखाता है।

शेयर का 14 दिन का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 66.32 रहा, जो बताता है कि शेयर ओवरबॉट जोन के करीब है। कंपनी का P/E रेशियो 50.47 और P/B वैल्यू 7.68 है। प्रति शेयर आय (EPS) 73.01 और रिटर्न ऑन इक्विटी 15.22% दर्ज की गई है। एक साल का बीटा 1.2 रहा, जो दिखाता है कि शेयर में हलचल ज्यादा रहती है। बता दें कि कंपनी का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹5,06,338.57 करोड़ तक पहुंच गया है।

शेयर की परफॉर्मेंस की बात करे तो पिछले एक महीने में स्टॉक में करीब 7 फीसदी की तेजी आई है। हालांकि,YTD आधार पर साल 2025 में अब तक स्टॉक ने 0.38 फीसदी का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में शेयर में 3.89 फीसदी की तेजी आई है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
