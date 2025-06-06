Brokerage Report: रिलायंस से लेकर SBI लाइफ तक के शेयरों में आएगी तेजी, ब्रोकरेज ने दिया नया टारगेट

Brokerage Report Today: शेयर बाजार के निेवशकों के लिए ब्रोकरेज रिपोर्ट काफी अहम होती है। कई निवेशक ब्रोकरेज रिपोर्ट को फॉलो करके इन्वेस्ट करते हैं। आज भी जेफरीज और CLSA की रिपोर्ट आई है। यह रिपोर्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance), SBI लाइफ (SBI Life), HDFC लाइफ (HDFC Life), ICICI प्रू लाइफ (ICICI Pru Life), LIC और बजाज ऑटो (Bajaj Auto) पर हैं। ब्रोकरेज हाउस ने इन शेयरों को नया टारगेट प्राइस दिया हैं।

रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries)

रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर जेफरीज (Jefferies) ने 'BUY' रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस बढ़ाकर ₹1650 कर दिया है। ब्रोकरेज ने कहा है कि इस साल रिलायंस ने निफ्टी को 12% तक आउटपरफॉर्म किया है। रिटेल ग्रोथ, जियो के टैरिफ में बढ़ोतरी और O2C बिजनेस में मजबूती इस ग्रोथ को सपोर्ट कर रही है। ब्रोकरेज का मानना है कि चालू वित्त वर्ष में रिलायंस के नए स्टोर्स जुड़ने से कंपनी के रिटेल सेगमेंट की ग्रोथ बढ़ सकती है।

इंश्योरेंस कंपनी (Insurance Sector)

बर्नस्टीन (Bernstein) ने भारतीय लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर पॉजिटिव रुख अपनाया है। रिपोर्ट के अनुसार, इस सेक्टर में पिछले साल अच्छी तेजी देखी गई थी और अभी भी वैल्यूएशन अच्छा हैं। ग्रोथ और मार्जिन आउटलुक सुधर रहा है और रेगुलेटरी चिंताएं भी कम हो रही हैं।

मैक्स फाइनेंशियल (Max Financial) को बर्नस्टीन ने टॉप पिक बताया है। वहीं,SBI लाइफ और HDFC लाइफ पर पॉजिटिव नजरिया रखा है। ब्रोकरेज ने ICICI प्रू लाइफ और LIC को न्यूट्रल रेटिंग दी है।

बजाज ऑटो (Bajaj Auto)

CLSA ने ऑटो सेक्टर में बजाज ऑटो (Bajaj Auto) पर रिपोर्ट दिया है। फर्म ने शेयर की रेटिंग 'आउटपरफॉर्म' कर दी है। इसके अलावा नया टारगेट ₹10,149 रखा है। ब्रोकरेज के अनुसार कंपनी की नई स्ट्रैटेजी से फायदा होगा। इसके अलावा कंपनी के पल्सर का रिफ्रेश मॉडल या नया ब्रांड लॉन्च भी कंपनी के लिए फायदेमंद हो सकता है।

बजाज ऑटो चेतक EV में 3kWh बैटरी के साथ नया वर्जन लॉन्च करने वाला है। अगर कंपनी यह लॉन्च करता है तो इससे कंपनी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत कर लेगा। इसके साथ ही ब्रोकरेज ने KTM सेगमेंट और ई-रिक्शा कारोबार में भी ग्रोथ का अनुमान है।