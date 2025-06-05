Penny Stock: ₹15 से कम वाला स्टील शेयर फोकस में, इस खबर के बाद आई 18% की तेजी

Rama Steel Share: रामा स्टील ट्यूब के शेयर गुरुवार को 18 फीसदी तक चढ़ गए थे। कंपनी के स्टॉक ₹13.84 तक पहुंच गया जो कि पिछले पांच महीनों का हाई-लेवल है। स्टॉक 12.91 फीसदी की तेजी के साथ ₹13.21 प्रति शेयर पर बंद हुआ है।

शेयर में क्यों आई तेजी?

कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वह रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एंट्री लेने की प्लानिंग कर रही है। इसके लिए कंपनी भारक सरकार के पीएम कुसुम स्कीम (PM-KUSUM) के तहत 225 मेगावॉट के सोलर पावर प्रोजेक्ट की पार्टनर बनी है।

कंपनी का ज्वाइंट वेंचर स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) के लिए है, जो महाराष्ट्र के कई जगहों में फैला हुआ है। SPV ने महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के साथ परचेज एग्रीमेंट किया है।

SPV में रामा स्टील की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत है। माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के जरिये रामा स्टील की इनकम ₹11 करोड़ (सालाना) हो सतची है। यह एग्रीमेंच 25 साल के लिए है। इसका मतलब है कि एग्रीमेंट टेन्योर में कंपनी की इनकम 270 करोड़ रुपये से ज्यादा हो सकती है।

शेयर ने दिया मल्टीबैगर रिटर्न

रामा स्टील के शेयर भले ही पेनी स्टॉक हैं, लेकिन इस शेयर ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने में स्टॉक 34 फीसदी चढ़ा है। वहीं, एक साल में शेयर ने 19 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, तीन साल में शेयर ने 177 फीसदी का रिटर्न दिया है। इसी तरह पांच साल में शेयर ने 3000 फीसदी से ज्यादा का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

शेयर का 52-वीक हाई 17.51 रुपये और 52-वीक लो 8.41 रुपये है। शेयर में आई तेजी के बाद कंपनी का मार्केट-कैप 2,053.14 करोड़ रुपये हो गया है।