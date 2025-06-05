scorecardresearch
BT TV
Railway Stock: सरकारी चिट्ठी मिलते ही भागा रेलवे स्टॉक, PSU शेयर में दिखी 4% की तेजी

Railtel Share: आज बाजार बंद होने से पहले Railtel के शेयर में शानदार तेजी देखने को मिली है। कंपनी के स्टॉक 4 फीसदी तक चढ़ गए थे।

Priyanka Kumari
Jun 5, 2025 16:41 IST
Railtel Share

RailTel Corporation of India के शेयर गुरुवार को 4 फीसदी से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहे थे। शेयर का प्राइस ₹461.05 प्रति शेयर पहुंच गया है। आज सुबह कंपनी के स्टॉक ₹446.70 पर खुले और दोपहर के बाद ₹464.70 पर पहुंच गए। स्टॉक में आई तेजी के बाद कंपनी का मार्केट-कैप 442.30 करोड़ रुपये हो गया है।

शेयर में क्यों आई तेजी

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि उसे महाराष्ट्र के मोटल व्हीकल डिपार्टमेंट से लेटर ऑफ इंटेंट  (LOI) मिला है। इस खबर के बाद निवेशकों को शेयर में दिलचस्पी बढ़ गई है। 

बता दें कि LOI एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जो लीगल एग्रीमेंट को फाइनल करने से पहले भेजा जाता है। यह एग्रीमेंट का प्रिंसिपल होता है जो दो या उससे ज्यादा पार्टी को भेजा जाता है। 

कंपनी ने बताया कि उसे LOI RFP के तहत 274.40 करोड़ ऑर्डर के लिए मिला है हालांति, ऑर्डर की सही वैल्यू PO के इश्यू होने के बाद पता चलेगी। 

कैसे रहे तिमाही नतीजे (Railtel Q4 Result)

पिछले कारोबारी साल की मार्च तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 46.4 फीसदी बढ़कर 113.4 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं, ऑपरेटिंग इनकम ₹1,308.28 करोड़ हो गया है, जो कि एक साल पहले की समान तिमाही में 832.7 करोड़ रुपये था।  

इसके अलावा कंपनी का EBITDA भी 53.8 फीसदी बढ़कर 180 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं, EBITDA मार्जिन 86 फीसदी हो गया है। 

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस

सरकारी रेलवे कंपनी रेलटेल ने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर 43 फीसदी तक चढ़ गए है। वहीं, 2025 में अब तक स्टॉक 10 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए हैं। 

शेयर ने एक साल में 29 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, दो साल में शेयर 290.89 फीसदी का रिटर्न दिया है। इसी तरह स्टॉक ने तीन साल में 341 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Priyanka Kumari
Jun 5, 2025