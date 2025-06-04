IRCON Share: 14% भागा रेलवे स्टॉक,महीने भर में आई 42 फीसदी तेजी; शेयर खरीदना कितना सही?

Railway Stock: बुधवार के कारोबारी सत्र में रेलवे सेक्टर के शेयर IRCON International Ltd के शेयर में जबरदस्त तेजी देखने को मिला है। कंपनी के स्टॉक 14 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए हैं।

दोपहर करीब 3 बजे कंपनी के स्टॉक (IRCON Share) 14.15 फीसदी की तेजी के साथ ₹221.50 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था। शेयर में आई तेजी के बाद कंपनी का एम-कैप 20,818.32 करोड़ रुपये हो गया।

शेयर में क्यों आई तेजी

कंपनी ने हाल ही में जानकारी दी है कि उसे दो बड़े रेलवे ऑर्डर मिले हैं। लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग के हिसाब से कंपनी को ईस्ट सेंट्रल रेलवे से 1,068.34 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर रेल ब्रिज बनाने के लिए दिया गया है। कंपनी बिक्रमशिला और काटारिया के नई रेलवे लाइन पर ब्रिज बनेगी।

शेयर ने कैसा दिया रिटर्न (IRCON Share Performance)

शेयर काफी समय से अच्छा रिटर्न दे रहा है। BSE Analytics के अनुसार कंपनी के शेयर ने पिछले एक महीने में 44.18 फीसदी का रिटर्न दिया है। YTD के आधार पर कंपनी के शेयर में साल 2025 में अब तक 1.22 फीसदी की तेजी आई। हालांकि, शेयर ने एक साल में 7 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है।

दो साल में शेयर ने 173 फीसदी का रिटर्न दिया है। पांच साल में स्टॉक 367 फीसदी चढ़ा है।

शेयर खरीदना कितना सही?

वेल्थमिल्स सिक्योरिटीज में इक्विटी स्ट्रैटेजी के डायरेक्टर क्रांति बठिनी ने कहा कि कंपनी की ऑर्डर बुक मजबूत है और कमाई की स्पष्टता भी है। निवेशक इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं और मध्यम से लंबी अवधि के नजरिए से इसमें धीरे-धीरे निवेश (accumulate) भी कर सकते हैं।

रेलिगेयर ब्रोकिंग में रिटेल रिसर्च रवि सिंह के अनुसार स्टॉक निकट भविष्य में ₹230 तक जा सकता है, जो एक मजबूत रेजिस्टेंस लेवल होगा। निवेशकों को ₹210 का स्टॉपलॉस लगाना चाहिए।

मार्केट एक्सपर्ट विपिन डिक्सेना के अनुसार IRCON ने आज के सेशन में ₹200 के अहम रेजिस्टेंस लेवल को पार कर लिया है, जो तेज बुलिश मोमेंटम का संकेत है। स्टॉक अब ₹220 के नए रेजिस्टेंस जोन की ओर बढ़ रहा है और ट्रेडिंग वॉल्यूम में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है, जो मजबूत फॉलो-अप बाइंग इंटरेस्ट को दर्शाता है। हालांकि, हालिया तेज रैली को देखते हुए शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर स्टॉक decisively ₹220 के ऊपर ब्रेक करता है, तो ये ₹245 के अगले शॉर्ट-टर्म टारगेट की ओर तेजी से बढ़ सकता है।

सेबी रजिस्टर्ड इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट ए. आर. रामचंद्रन के मुताबिक IRCON स्टॉक बुलिश जरूर है लेकिन डेली चार्ट पर ओवरबॉट जोन में है। ₹230 अगला रेजिस्टेंस रहेगा। निवेशकों को मौजूदा स्तर पर मुनाफा वसूली करनी चाहिए, क्योंकि अगर यह ₹200 के सपोर्ट से नीचे बंद होता है, तो यह ₹180 तक गिर सकता है।

Lakshmishree Investments के रिसर्च हेड अंशुल जैन के अनुसार IRCON ने ₹199 पर 78 दिनों के बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न से ब्रेकआउट दिया है और अब यह अगली वीकली रेजिस्टेंस जोन ₹240 की ओर बढ़ रहा है। बेस फॉर्मेशन के दौरान तीन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग अक्यूम्युलेशन कैंडल्स देखने को मिलीं, जिससे ब्रेकआउट में और भरोसा बढ़ता है। वॉल्यूम सपोर्ट और मजबूत प्राइस एक्शन के साथ, स्टॉक आने वाले सेशंस में अपनी तेजी जारी रख सकता है। यह मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए एक अनुकूल रिस्क-रिवॉर्ड सेटअप देता है।