Railway Stock: ये PSU रेलवे शेयर कराएंगे मुनाफा, ब्रोकरेज ने कहा- फटाफट खरीद डालें स्टॉक
Stock to BUY: अगर आप रेलवे शेयर खरीदना चाहते हैं तो हम आपके लिए कुछ सरकारी रेलवे स्टॉक लेकर आए हैं, जिसपर ब्रोकरेज ने BUY की सलाह दी है।
PSU Railway Stock: शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव जारी है। इस उतार-चढ़ाव के बीच रेलवे स्टॉक फोकस में बने हुए हैं। पिछले हफ्ते कुछ रेलवे कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला था, जिसके बाद उनके शेयर में तेजी आ गई। सरकारी रेलवे शेयर को लेकर ब्रोकरेज की रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में ब्रोकरेज ने कुछ रेलवे शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। नीचे इन शेयर्स के बारे में जानते हैं।
IRCTC
पीएसयू कंपनी IRCTC के शेयर पर 7 एक्सपर्ट ने BUY रेटिंग दी है। एक्सपर्ट के अनुसार इस शेयर में 55 फीसदी की तेजी आ सकती है। 2 जून को कंपनी के शेयर 1.29 फीसदी की तेजी के साथ ₹765.75 प्रति शेयर पर बंद हुए थे।
RITES
RITES के स्टॉक को भी खरीदने की सलाह मिली है। 5 एक्सपर्ट ने इसे BUY रेटिंग दी। मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार RITES के शेयर में 18 फीसदी की तेजी आ सकती है। आज कंपनी के शेयर 0.83 फीसदी की तेजी के साथ ₹279.75 पर बंद हुआ।
IRCON International
IRCON International को हाल ही में रेलवे से दो बड़ा ऑर्डर मिला है। इस शेयर पर 3 एक्सपर्ट ने SELL करने की सलाह दी। एक्सपर्ट ने कहा कि आने वाले समय में शेयर में 6 फीसदी की गिरावट आ सकती है। आज कंपनी के शेयर 1.72 फीसदी की तेजी के साथ ₹194.20 प्रति शेयर पर बंद हुए।
Rail Vikas Nigam
रेलवे सेक्टर की जानी-मानी कंपनी Rail Vikas Nigam पर 3 एक्सपर्ट ने 'स्ट्रॉन्ग सेल' की सलाह दी। हालांकि, एक्सपर्ट के हिसाब से इस शेयर में 22 फीसदी तक की गिरावट आ सकती है। 2 जून को कंपनी के शेयर 1.10 रुपये चढ़कर 406.65 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए।
Railtel Corporation
Railtel Corporation के शेयर को भी 2 एक्सपर्ट से स्ट्रॉन्ग सेल' का कॉल मिला है। एक्सपर्ट के अनुसा इस शेयर में 33 फीसदी की गिरावट आ सकती है। आज कंपनी के शेयर 0.10 फीसदी की तेजी के साथ ₹398.95 प्रति शेयर पर बंद हुआ।
IRFC
IRFC को भी एक एक्सपर्ट की तरफ से 'स्ट्रॉन्ग सेल' की रेटिंग मिली है। इसका मतलब है कि एक्सपर्ट ने निवेशकों को शेयर बेचने की सलाह दी है। दरअसल, एक्सपर्ट का मानना है कि शेयर में 64 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है। सोमवार के कारोबारी सत्र में कंपनी के शेयर 2.27 फीसदी की तेजी के साथ ₹142.10 प्रति शेयर पर बंद हुआ।