NBCC Share: नवरत्न शेयर को खरीदने के लिए मची लूट, Dividend एलान के बाद फिर दौड़ा PSU मल्टीबैगर स्टॉक

PSU Multibagger Stock: शेयर बाजार में कुछ समय से नवरत्न कंपनी NBCC (India) के शेयर फोकस (Stock in Focus) में हैं। कंपनी ने पिछले हफ्ते तिमाही नतीजे जारी किये थे। उसके बाद से कंपनी के शेयर में तेजी जारी है। सोमवार के सत्र में भी कंपनी के शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे।

2 जून को सुबह पीएसयू शेयर एनबीसीसी (इंडिया) ₹123.25 प्रति शेयर पर खुला और थोड़ी देर में ही ₹127.49 प्रति शेयर पर पहुंच गया। शुक्रवार को कंपनी के शेयर (NBCC Share) 123.37 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बंद हुए थे। खबर लिखते वक्त कंपनी के शेयर (NBCC Share Price) 2.25 फीसदी की तेजी के साथ 126.15 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे।

कैसे ही कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस (NBCC Q4 Result)

स्टॉक एक्सचेंज से मिली जानकारी के अनुसार पिछले कारोबारी साल के मार्च तिमही में कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹176.25 करोड़ रहा। इसे एक साल पहले की मार्च तिमाही में कंपनी का मुनाफा 136 करोड़ रुपये था। वहीं, कंपनी का रेवेन्यू भी सालाना आधार पर 16.2 फीसदी बढ़कर 4642.50 करोड़ रुपये रहा। इससे पहले के वित्त वर्ष की मार्च तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 3996.30 करोड़ रुपये रहा।

कंपनी ने किया डिविडेंड का एलान (NBCC Dividend)

शानदार तिमाही नतीजे के साथ कंपनी ने डिविडेंड का भी एलान किया है। कंपनी अपने शेयरहोल्डर्स को 1 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयर पर 14 प्रतिशत का लाभांश दे रही है। इसका मतलब है कि शेयरधारकों को हर शेयर पर 0.14 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। कंपनी ने अभी डिविडेंड के रिकॉर्ड डेट का एलान नहीं किया है।

शेयर ने दिया मल्टीबैगर रिटर्न (NBCC Share Performance)

NBCC (India) के शेयर ने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। BSE Analytics के अनुसार पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर 34 फीसदी चढ़ गए हैं। वहीं, साल 2025 में अब तक स्टॉक में 73 फीसदी की तेजी आई है। एक साल में शेयर ने 33 फीसदी का रिटर्न दिया है।

पिछले दो साल में शेयर ने 333 फीसदी का रिटर्न दिया है। पांच साल में शेयर ने 908 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। शेयर का 52-वीक हाई ₹139.90 और 52-वीक लो ₹70.82 है। वहीं, कंपनी का मार्केट-कैप 34,182.00 करोड़ रुपये है।

क्या है एक्सपर्ट की राय (NBCC Share Price Target)

मार्केट एक्सपर्ट विपिन डिक्सेना के मुताबिक NBCC अपने ऑल टाइम हाई ₹131 के रेजिस्टेंस लेवल के करीब पहुंच चुका है। स्टॉक का स्ट्रक्चर अभी भी मजबूत बुलिश बना हुआ है और यह एक साफ अपट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। यह अपने सभी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेज के ऊपर बना हुआ है, जो इसके मजबूत मोमेंटम और स्टेबिलिटी को दर्शाता है।

अगर ₹131 के ऊपर decisively ब्रेकआउट और क्लोजिंग मिलती है, तो स्टॉक तेजी से ₹150 की ओर बढ़ सकता है। ट्रेडर्स को ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम कन्फर्मेशन पर ध्यान देना चाहिए।

लक्ष्मीश्री इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड अंशुल जैन के अनुसार NBCC ने ₹118 पर 163 दिनों से बन रहे बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न से ब्रेकआउट किया है और अब ये अपने ऑल टाइम हाई की ओर बढ़ रहा है। इस ब्रेकआउट का पहला टारगेट ₹155 है, जबकि ₹138.45 का पिछला ऑल टाइम हाई एक अहम रेजिस्टेंस का काम करेगा। हालांकि इस बेस में संस्थागत निवेश की खास मौजूदगी नहीं दिखी, लेकिन प्राइस एक्शन काफी मजबूत है, जो बुलिश स्ट्रेंथ को दर्शाता है। अगर स्टॉक ₹138.45 के ऊपर टिकता है, तो इसमें और ऊपर जाने की पूरी संभावना है।