Inox Wind Share: शानदार तिमाही नतीजे के बाद ब्रोकरेज ने बढ़ाया टारगेट, एनर्जी स्टॉक ने दिया मल्टीबैगर रिटर्न

Inox Wind Share: शानदार तिमाही नतीजे के बाद ब्रोकरेज ने बढ़ाया टारगेट, एनर्जी स्टॉक ने दिया मल्टीबैगर रिटर्न

Inox Wind Share Price: एनर्जी कंपनी ने चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिये हैं। बता दें कि इस शेयर ने पांच साल में 2000 फीसदी से ज्यादा का मुनाफा दिया है। कंपनी का स्टॉक प्राइस ₹200 से कम है।

New Delhi,UPDATED: Jun 2, 2025 10:43 IST
Inox Wind Share
Inox Wind Share

Energy Stock: सोमवार के कारोबारी सत्र में एनर्जी शेयर Inox Wind Share फोकस में है। कंपनी ने हाल ही में शानदार तिमाही नतीजे जारी किये हैं। इन नतीजों के बाद ब्रोकरेज ने स्टॉक का टारगेट प्राइस भी अपग्रेड कर दिया है। 2 जून को कंपनी के शेयर 198.30 रुपये प्रति शेयर पर खुले थे और थोड़ी देर में शेयर का भाव 210 रुपये पहुंच गया। खबर लिखते वक्त स्टॉक 1.38 फीसदी गिरकर 192.31 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था। 

कैसा रही तिमाही नतीजा (Inox Wind Q4 Result)

पिछले कारोबारी साल की चौथी तिमाही में आइनॉक्स विंड लिमिटेड का मुनाफा चार गुना बढ़ा है। कंपनी ने बताया कि नेट प्रॉफिट 302 फीसदी बढ़कर 187 करोड़ रुपये रहा। वहीं, सालाना आधार पर कंपनी का रेवेन्यू  136 प्रतिशत बढ़कर 1248 करोड़ रुपये रहा। कंपनी का EBITDA भी  227 करोड़ रुपये हो गया है, जो एक साल पहले के मार्त तिमाही में 98.6 करोड़ रुपये था। 

कंपनी का ऑर्डर बुक 3.2 गीगावॉट हो गया है। आपको बता दें कि आइनॉक्स विंड लिमिटेड  INOXGFL ग्रुप का हिस्सा है। यह कंपनी इंडिपेंडेंट पावर प्रॉड्यूशर्स, यूटिलिटीज, पब्लिक सेक्टर कंपनियों और कॉरपोरेट इनवेस्टर्स को सर्विस देती है। 

क्या है ब्रोकरेज की राय? (Inox Wind Share Price Target)

ब्रोकरेज फर्म Nuvama ने स्टॉक का टारगेट प्राइस 233 रुपये से बढ़ाकर 236 रुपये कर दिया है। फर्म ने स्टॉक की रेटिंग 'BUY' पर बरकरार रखी है। 

शेयर ने दिया मल्टीबैगर रिटर्न (Inox Wind Share Performance)

एनर्जी सेक्टर की जानी-मानी कंपनी इनोक्स ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर का 52-वीक हाई 261.90 रुपये और 52-वीक लो 124.25 रुपये है। पिछले एक महीने में शेयर प्राइस 15 फीसदी तक चढ़ गया है। वहीं, बीते 6 महीने में शेयर का भाव 4 फीसदी गिरा है।

स्टॉक ने पिछले एक साल में 25 फीसदी का रिटर्न दिया है। स्टॉक ने 5 साल में 2,337 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। इसका मतलब है कि अगर किसी निवेशक ने पांच साल पहले शेयर में 1 लाख रुपये का निवेश किया होता तो आज उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2.5 लाख रुपये से ज्यादा होती।   

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jun 2, 2025