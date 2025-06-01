Share Market Tips: Gensol निवेशकों की तरह आप भी न हो जाएं बर्बाद, दिग्गज निवेशक Abhijit Choksi ने दी ये सलाह

शेयर बाजार में जेनसोल इंजीनियरिंग शेयर (Gensol Engineerin Share) काफी चर्चा में है। कंपनी के स्टॉक में बड़ी गिरावट आई है। जहां एक समय इस शेयर का भाव ₹2,400 था, वहीं आज इसकी कीमत ₹60 रुपये हो गई है। इसका मतलब है कि शेयर का भाव सालभर में ही 95 फीसदी गिर गया है।

ऐसे में उन निवेशकों का सोचें जिन्होंने रिकॉर्ड हाई पर शेयर खरीदा था। अब उनकी इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से साफ हो गई होगी।

अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपको इन शेयर से सावधान होना चाहिए। यह शेयर आपको तगड़ा नुकसान करवा सकते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो में इस तरह के शेयर की पहचान भी कर सकते हैं।

शेयर मार्केट के दिग्गज निवेशक अभिजीत चोकशी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने कुछ टिप्स शेयर किया है जिसके जरिये निवेशक इन शेयरों से बच सकते हैं।

How to spot a stock market scam before the Lower circuit starts



8K miles, once the darling of the market, skyrocketed 40 times in four years.



Then it crashed.



10 red flags every investor must know to save their hard-earned money



Bookmark and retweet this thread to revisit it… pic.twitter.com/JFfMJFZ48N — Abhijit Chokshi | Investors का दोस्त (@stockifiabhijit) May 31, 2025

अभिजीत चोकशी ने दी राय

अभिजीत चोकशी ने कहा कि आज के समय में कंपनियों का फ्रॉड क्लाउड सर्विस से हटकर डिजिटल पहचान और हेल्थकेयर आईटी की तरफ शिफ्ट हो गया है। निवेशकों को उन कंपनियों से सावधान रहना चाहिए जो स्ट्रैटेजी से ज्यादा प्रचार करते हैं।

इसके अलावा निवेशकों को उन स्टॉक से बचना चाहिए जिसमें प्रमोटर्स स्टॉक को गिरवी रख रहा है या फिर हिस्सेदारी कम कर रहा है। वहीं, कंपनी के ऑडिटर्स के इस्तीफे के संकेत मिल रहे हैं।

कई कंपनी शानदार तिमाही नतीजे जारी कर रही है, लेकिन उनका कैश-फ्लो कमजोर है। इन कंपनियों के कर्ज में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। निवेशकों को इन शेयरों से भी सावधान रहने की जरूरत है।

कई कंपनियों के स्टैंडअलोन आंकड़ों में गलती लग रही है या फिर कंपनी देर से फाइलिंग कर रही है। इन कंपनियों में भी इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए।

निवेशक को किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के शेयर पर अच्छे से रिसर्च करना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी संदेह हो तो वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना चाहिए।