Share Market Tips: Gensol निवेशकों की तरह आप भी न हो जाएं बर्बाद, दिग्गज निवेशक Abhijit Choksi ने दी ये सलाह

Newsशेयर बाज़ारShare Market Tips: Gensol निवेशकों की तरह आप भी न हो जाएं बर्बाद, दिग्गज निवेशक Abhijit Choksi ने दी ये सलाह

Share Market Tips: Gensol के शेयरों में हुई बड़ी गिरावट के बाद दिग्गज निवेशक Abhijit Choksi ने बताया कि निवेशकों को किन शेयरों से बचना चाहिए।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 1, 2025 11:59 IST
Share
Share

शेयर बाजार में जेनसोल इंजीनियरिंग शेयर (Gensol Engineerin Share) काफी चर्चा में है। कंपनी के स्टॉक में बड़ी गिरावट आई है। जहां एक समय इस शेयर का भाव ₹2,400 था, वहीं आज इसकी कीमत ₹60 रुपये हो गई है। इसका मतलब है कि शेयर का भाव सालभर में ही 95 फीसदी गिर गया है। 

ऐसे में उन निवेशकों का सोचें जिन्होंने रिकॉर्ड हाई पर शेयर खरीदा था। अब उनकी इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से साफ हो गई होगी। 

अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपको इन शेयर से सावधान होना चाहिए। यह शेयर आपको तगड़ा नुकसान करवा सकते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो में इस तरह के शेयर की पहचान भी कर सकते हैं। 

शेयर मार्केट के दिग्गज निवेशक अभिजीत चोकशी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने कुछ टिप्स शेयर किया है जिसके जरिये निवेशक इन शेयरों से बच सकते हैं। 

अभिजीत चोकशी ने दी राय

अभिजीत चोकशी ने कहा कि आज के समय में कंपनियों का फ्रॉड क्लाउड सर्विस से हटकर डिजिटल पहचान और हेल्थकेयर आईटी की तरफ शिफ्ट हो गया है। निवेशकों को उन कंपनियों से सावधान रहना चाहिए जो स्ट्रैटेजी से ज्यादा प्रचार करते हैं। 

इसके अलावा निवेशकों को उन स्टॉक से बचना चाहिए जिसमें प्रमोटर्स स्टॉक को गिरवी रख रहा है या फिर हिस्सेदारी कम कर रहा है। वहीं, कंपनी के ऑडिटर्स के इस्तीफे के संकेत मिल रहे हैं। 

कई कंपनी शानदार तिमाही नतीजे जारी कर रही है, लेकिन उनका कैश-फ्लो कमजोर है। इन कंपनियों के कर्ज में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। निवेशकों को इन शेयरों से भी सावधान रहने की जरूरत है। 

कई कंपनियों के स्टैंडअलोन आंकड़ों में गलती लग रही है या फिर कंपनी देर से फाइलिंग कर रही है। इन कंपनियों में भी इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए।

निवेशक को किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के शेयर पर अच्छे से रिसर्च करना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी संदेह हो तो वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना चाहिए। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jun 1, 2025