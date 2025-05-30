scorecardresearch
SJVN Share: Dividend देने के बाद भी 5% गिरा स्टॉक, निवेशक को क्यों पसंद नहीं आया PSU शेयर

PSU Stock: खराब तिमाही नतीजे के बाद सरकारी कंपनी SJVN के शेयर 5 फीसदी गिर गए हैं। कंपनी ने हाल ही में डिविडेंड का एलान किया है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 30, 2025 11:28 IST

SJVN Share Price: शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में पीएसयू शेयर (PSU Stock) SJVN  स्टॉक 5 फीसदी गिरकर ट्रे़ड कर रहा है। कंपनी ने हाल ही में तिमाही नतीजे जारी किये थे। यह नतीजे उम्मीद से अच्छे नहीं थे। 

शेयर में आई गिरावट के बाद कंपनी का मार्केट-कैप (SJVN M-Cap) ₹38,399 करोड़ पहुंच गया। BSE से मिली जानकारी के अनुसार 10 बजे तक 5,43 शेयरों की लेनदेन हुई है। 

सुबह 11.20 बजे कंपनी के शेयर 5.09 फीसदी गिरकर ₹96.99 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था। 

कैसी रही कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस (SJVN Q4 Result)

कंपनी ने बताया कि पिछले वित्त वर्ष के चौथी तिमाही में नेट लॉस ₹127.7 करोड़ रहा। जबकि, इससे पहले के साल की समान तिमाही में कंपनी को ₹61 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। मार्च तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 4.5 फीसदी बढ़कर ₹504.4 करोड़ रहा। EBITDA भी 0.4 फीसदी की मामूली बढ़त के साथ ₹240.8 करोड़ रहा। वहीं, EBITDA मार्जिन 49.6 फीसदी से गिरकर 47.75 फीसदी रहा। 

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फंड प्रपोजल पेश किया है। इसमें कंपनी Nathpa Jhakri Hydro Power Station (NJHPS) के लिए फंड जुटाएगी। 

कंपनी ने किया डिविडेंड का एलान (SJVN Dividend)

तिमाही नतीजे के साथ कंपनी ने डिविडेंड का भी एलान किया है। कंपनी शेयरधारकों को हर शेयर पर ₹0.31 का डिविडेंड देगी। यह डिविडेंड वित्त वर्ष 2024-25 के लिए दिया जाएगा। कंपनी ने अभी रिकॉर्ड डेट का एलान किया है। AGM बैठक में डिविडेंड पर मंजूरी मिलने के बाद कंपनी रिकॉर्ड डेट का एलान कर देगी। 

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (SJVN Share Performance)

पिछले एक महीने में शेयर में 3.41 फीसदी की तेजी देखी गई। वहीं, YTD के आधार पर 2025 में अब तक स्टॉक 12 फीसदी गिरा है। इसी तरह सालभर में शेयर ने करीब 27 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। हालांकि, पांच साल में शेयर ने 361 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
