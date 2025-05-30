MMTC Share Price: 30 मई 2025 (शुक्रवार) को सरकारी स्टॉक (PSU Stock)MMTC के शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। शेयर का इंट्रा-डे हाई ₹88 है।

खबर लिखते वक्त कंपनी के शेयर करीब 7 फीसदी की तेजी के साथ 86.65 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे। पिछले पांच सत्रों में कंपनी के शेयर 35 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

शेयर में क्यों आई तेजी?

कंपनी ने हाल ही में चौथी तिमाही के नतीजे जारी किया। यह नतीजे उम्मीद से बेहतर नहीं रहे। कंपनी के खराब तिमाही नतीजे के बाद स्टॉक फोकस में आ गया है।

कैसी है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस (MMTC Q4 Result)

पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 96.8 फीसदी गिरकर 2.23 करोड़ रहा। मार्च तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू भी 64 फीसदी गिरकर 0.23 करोड़ रुपये रहा।

अगर पूरे वित्त वर्ष की बात करें तो वित्त वर्ष 2025 में कंपनी के नेट प्रॉफिट में 54.9 फीसदी की गिरावट आई है। वहीं, सालाना बिक्री में भी 49.6 फीसदी की गिरावट आई।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (MMTC Share Performance)

शेयर के परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक महीने में स्टॉक में 54 फीसदी की तेजी देखी गई है। वहीं, 2025 में अभी तक शेयर 17 फीसदी चढ़ा है।

पिछले 6 महीने में स्टॉक करीब 7 फीसदी चढ़ा है। इसी तरह एक साल में शेयर 23 फीसदी चढ़ा है। शेयर ने पांच साल में 475 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। शेयर का 52-वीक हाई ₹131.88 है। वहीं, शेयर का 52-वीक लो ₹42.55 है जो इस साल अप्रैल 2025 में टच हुआ था।

MMTC के बारे में

MMTC कंपनी की स्थापना साल 1963 में हुआ था। इस कंपनी का हेडक्वाटर नई दिल्ली में है। कंपनी मुख्यतौर पर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का काम करती है। कंपनी का बिजनेस दुनिया के कई देशों में फैला हुआ है। कंपनी कोल, मेटल, एग्रो प्रोडक्ट और जनरल सामानों के साथ कई कोमोडिटीज का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं। इसके अलावा कंपनी के पास कर्नाटक में खुद का विंड पावर प्रोजेक्ट भी है।