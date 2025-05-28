DCX Systems Share: गिर रहा ये डिफेंस सिस्टम का शेयर, इस कारण से 8% गिरा स्टॉक

डिफेंस सेक्टर की जानी-मानी कंपनी DCX Systems के शेयर आज लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं। आज सुबह बाजार खुलते ही DCX Systems के शेयर करीब 8% टूटकर ₹313 तक पहुंच गए। शेयर में आई गिरावट के पीछे का कारण खराब तिमाही नतीजा है।

खबर लिखते वक्त कंपनी के शेयर (DCX System Share) 6 फीसदी गिरकर 314.95 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था।

कैसी है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ

DCX Systems ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में कंपनी का कुल रेवेन्यू ₹549.96 करोड़ रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही में ₹746.2 करोड़ था। इसके साथ ही कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 37.2% घटकर ₹20.7 करोड़ ही रह गया। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी EBITDA भी 42.2% गिरकर ₹30 करोड़ रह गया। वहीं EBITDA मार्जिन 6.96% से 5.46% आ गया।

अगर पूरे साल की बात करें तो वित्त वर्ष 2024-25 में DCX Systems का कुल रेवेन्यू ₹1,083.7 करोड़ रहा। यह आंकड़ा भी पिछली बार के मुकाबले करीब 24% कम है। सबसे बड़ी बात ये है कि कंपनी ने खुद इस साल 35-40% की ग्रोथ का अनुमान जताया था, लेकिन अब वह लक्ष्य से काफी पीछे रह गई है।

हालांकि, एक पॉजिटिव बात यह है कि कंपनी की ऑर्डर बुक ₹2,855 करोड़ पर पहुंच गया है। यह पिछले साल के मुकाबले करीब 3.5 गुना ज्यादा है। इसके अलावा पिछले छह महीनों में भी ऑर्डर बुक में 32% की बढ़त दर्ज की गई है।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (DCX System Share Performance)

DCX Systems के शेयर इस साल अब तक 12.5% गिर चुके हैं। पिछले छह महीने में शेयर में 6 फीसदी की गिरावट आई है। वहीं, सालभर में स्टॉक ने निवेशको को खास मुनाफा नहीं दिया है। स्टॉक में 0.24 फीसदी की तेजी देखी गई है। स्टॉक का 52-वीक हाई ₹451.90है और 52-वीक लो ₹200.10 है।