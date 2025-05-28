scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारDCX Systems Share: गिर रहा ये डिफेंस सिस्टम का शेयर, इस कारण से 8% गिरा स्टॉक

DCX Systems Share: गिर रहा ये डिफेंस सिस्टम का शेयर, इस कारण से 8% गिरा स्टॉक

DCX Systems Share: आज डिफेंस सेक्टर की जानी-मानी कंपनी DCX Systems के शेयर गिरकर कारोबार कर रहा है। बाजार खुलते ही कंपनी के स्टॉक 8 फीसदी गिर गया।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 28, 2025 12:44 IST
Defence Stock Rise
Defence Stock

डिफेंस सेक्टर की जानी-मानी कंपनी DCX Systems के शेयर आज लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं। आज सुबह बाजार खुलते ही DCX Systems के शेयर करीब 8% टूटकर ₹313 तक पहुंच गए। शेयर में आई गिरावट के पीछे का कारण खराब तिमाही नतीजा है। 

खबर लिखते वक्त कंपनी के शेयर (DCX System Share) 6 फीसदी गिरकर 314.95 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कैसी है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ

DCX Systems ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में कंपनी का कुल रेवेन्यू ₹549.96 करोड़ रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही में ₹746.2 करोड़ था। इसके साथ ही कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 37.2% घटकर ₹20.7 करोड़ ही रह गया। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी EBITDA भी 42.2% गिरकर ₹30 करोड़ रह गया। वहीं EBITDA मार्जिन 6.96% से 5.46% आ गया। 

अगर पूरे साल की बात करें तो वित्त वर्ष 2024-25 में DCX Systems का कुल रेवेन्यू ₹1,083.7 करोड़ रहा। यह आंकड़ा भी पिछली बार के मुकाबले करीब 24% कम है। सबसे बड़ी बात ये है कि कंपनी ने खुद इस साल 35-40% की ग्रोथ का अनुमान जताया था, लेकिन अब वह लक्ष्य से काफी पीछे रह गई है। 

हालांकि, एक पॉजिटिव बात यह है कि कंपनी की ऑर्डर बुक ₹2,855 करोड़ पर पहुंच गया है। यह पिछले साल के मुकाबले करीब 3.5 गुना ज्यादा है। इसके अलावा पिछले छह महीनों में भी ऑर्डर बुक में 32% की बढ़त दर्ज की गई है।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (DCX System Share Performance)

DCX Systems के शेयर इस साल अब तक 12.5% गिर चुके हैं। पिछले छह महीने में शेयर में 6 फीसदी की गिरावट आई है। वहीं, सालभर में स्टॉक ने निवेशको को खास मुनाफा नहीं दिया है। स्टॉक में 0.24 फीसदी की तेजी देखी गई है। स्टॉक का 52-वीक हाई ₹451.90है और 52-वीक लो ₹200.10 है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
May 28, 2025