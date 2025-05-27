RateGain Travel Technologies Share: Q4 रिजल्ट के बाद कल ट्रैवल कंपनी का स्टॉक 12%भागा, लेकिन आज 9% गिरा भाव

RateGain Travel Technologies के शेयरों में मंगलवार को गिरावट आई। जबकि, सोमवार को कंपनी के शेयर में शानदार तेजी देखने को मिली थी। दरअसल, मार्च तिमाही के जबरदस्त नतीजे के बाद शेयर में तेजी। ऐसे में सवाल है कि अगर नतीजे अच्छे थे, तो शेयर क्यों गिरा?

मंगलवार को रेटगेन का शेयर ₹545 से गिरकर ₹479 पर पहुंच गया। इसका मतलब है कि आज शेयर में 70 रुपये की गिरावट आई है। दिन के दौरान कंपनी के शेयर ₹477.05 तक चला गया।

कैसे रहे तिमाही नतीजे (RateGain Travel Technologies Q4 Result)

रेटगेन ने FY26 के लिए जो प्लान पेश किया है वो निवेशकों को ज्यादा पसंद नहीं आया। कंपनी ने बताया कि आने वाले साल में उसकी कमाई सिर्फ 6% से 8% बढ़ेगी। वहीं, FY25 में कंपनी की ग्रोथ 12.5% थी। इसका मतलब है कि कंपनी की ग्रोथ आधी हो जाएगी। इसी वजह से निवेशक घबरा गए और उन्होंने शेयर बेचने शुरू कर दिए।

चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा भी घटा है। FY25 में जहां मुनाफा 21.6% था, अब FY26 के लिए कंपनी ने मुनाफा 15% से 17% तक बताया है।

कंपनी ने साफ कहा कि वह एशिया और मिडिल ईस्ट के बाजारों में बड़ा निवेश कर रही है। यह निवेश आने वाले समय में फायदा देगा, लेकिन फिलहाल इसकी वजह से खर्चा बढ़ गया है और मुनाफा कम हुआ है। कंपनी का कहना है कि मीडियम टर्म (2-3 साल) में उसकी ग्रोथ और प्रॉफिट फिर से बढ़ेगा। उन्हें उम्मीद है कि मुनाफा 19% से 22% के बीच आ सकता है।

ब्रोकरेज फर्म की राय (RateGain Travel Technologies Share Price Target)

Phillip Capital ने कंपनी की रेटिंग घटा दी है। ब्रोकरेज ने शेयर का टारगेट ₹650 से घटाकर ₹480 कर दिया है। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी के पास ₹1290 करोड़ कैश है, जिससे वह किसी दूसरी कंपनी का M&A कर सकती है।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (RateGain Travel Technologies Share Performance)

30 जुलाई 2024 को शेयर ने ₹856.50 का रिकॉर्ड हाई छुआ। वहीं, 7 अप्रैल 2025 को स्टॉक का प्राइस गिरकर ₹365 तक आ गया। इसका मतलब है कि शेयर ने 8 महीने में 57% का नेगेटिव रिटर्न दिया है।