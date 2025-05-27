Defence Share: बाजार गिरा लेकिन डिफेंस शेयर भागे, आखिर क्यों चढ़ रहा ये सेक्टर

मंगलवार को जब शेयर बाजार गिरा है, तब डिफेंस सेक्टर की कंपनियों के शेयर तेजी से ऊपर चले गए। Nifty 50 करीब 0.70% टूटा, लेकिन डिफेंस से जुड़ा इंडेक्स Nifty India Defence Index 1.4% चढ़ गया।

ये शेयर भागे

आज के ट्रेडिंग सेशन में Bharat Dynamics (BDL), Mazagon Dock, Cochin Shipyard, HAL, GRSE, BEML, Paras Defence, IdeaForge, Apollo Micro Systems और BEL जैसी कंपनियों के शेयरों में तेजी आई। इनमें कुछ शेयर तो 5% तक उछल गए।

BDL को मिल सकता है बड़ा ऑर्डर

डिफेंस सेक्टर की जानी-मानी कंपनी BDL के शेयरों में तेजी की सबसे बड़ी वजह बड़ा ऑर्डर है। खबर है कि रक्षा मंत्रालय BDL से 500 इनवार मिसाइलें खरीद सकता है। इसकी कीमत ₹2,000 से ₹3,000 करोड़ तक हो सकती है। ये मिसाइलें T-90 टैंकों से चलाई जाती हैं और बहुत सटीक होती हैं। यह डील जल्दी पास हो सकती है।

ऑपरेशन सिंदूर बना दूसरा बड़ा कारण

हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। इसके बाद सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इसमें भारत की अपनी बनाई हुई तकनीक जैसे ड्रोन, एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। इससे लोगों को भरोसा हुआ कि भारत अब खुद अपनी सुरक्षा तकनीक बना रहा है।

डिफेंस बजट बढ़ सकता है

सरकार का इरादा है कि अगले साल के बजट में डिफेंस (Defence Budget) के लिए और ज्यादा पैसा दिया जाए। पहले से ही फरवरी 2025 में ₹6.81 लाख करोड़ का बजट तय हो चुका है, लेकिन अब यह ₹7 लाख करोड़ से भी ऊपर जा सकता है। इससे डिफेंस कंपनियों को और ज्यादा ऑर्डर मिल सकते हैं।

BDL की ग्रोथ प्लानिंग

BDL के पास इस समय ₹3,110 करोड़ की ऑर्डर बुक है। कंपनी को उम्मीद है कि इस साल उसका मुनाफा 28% से 30% तक बढ़ेगा। वह आने वाले 3–5 साल में अपनी फैक्ट्रियों की कैपेसिटी दोगुनी और 10 साल में तीन गुनी करना चाहती है।

डिफेंस सेक्टर से बड़ी उम्मीदें

सरकार अब चाहती है कि डिफेंस का ज्यादा से ज्यादा सामान देश में ही बने। अब विदेशी कंपनियां भी भारत में निवेश कर सकती हैं। यूपी और तमिलनाडु जैसे राज्यों में डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। DRDO और प्राइवेट कंपनियां मिलकर नए-नए हथियार और तकनीक बना रही हैं। इससे भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है।