ITC Hotels Share Price: हाल ही में शेयर बाजार में लिस्ट हुई कंपनी आईटीसी होटल्स (ITC Hotels Ltd.) के शेयर में आज 7% तक की तेजी देखने को मिली थी। हालांकि स्टॉक ने थोड़ी तेजी को गंवाते हुए 4.6% पर बंद हुआ। शेयर आज ट्रेडिंग के लिए 229.85 रुपये पर खुला था जो अपने इंट्राडे हाई 244.50 रुपये को टच किया।

स्टॉक में यह तेजी कंपनी द्वारा जारी किए Q1 FY26 के वित्तीय नतीजों के बाद आई है। कंपनी ने तिमाही नतीजों को जारी करते हुए बताया कि उसने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 54% की तेजी के साथ ₹133 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा ₹87 करोड़ था।

इस शानदार प्रदर्शन से कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 49,635.93 करोड़ रुपये हो गया। बीएसई के डेटा के मुातबिक आज कंपनी के कुल 11,08,315 (11.08 लाख) इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

कंपनी की परिचालन आय ₹815.54 करोड़ रही, जो बीते साल की ₹705.84 करोड़ से 15.5% अधिक है। इसके साथ ही कंपनी का खर्च भी बढ़कर ₹672 करोड़ पहुंच गया, जो पिछली तिमाही में ₹596 करोड़ था। प्रति शेयर आय (EPS) भी बढ़कर ₹0.64 रहा।

होटल बिजनेस से कंपनी को ₹801 करोड़ की इनकम जनरेट हुई, जो पिछले साल की समान अवधि के ₹690 करोड़ से लगभग 16% अधिक है।

ITC Hotels हाल ही में अपनी पेरेंट कंपनी ITC से अलग होकर शेयर बाजार में लिस्ट हुआ था। ITC ने पिछले साल अपने होटल कारोबार को स्वतंत्र रूप से लिस्ट करने का फैसला लिया था, ताकि शेयरधारकों के लिए वैल्यू अनलॉक किया जा सके। इस डिमर्जर के तहत 6 जनवरी 2025 की रिकॉर्ड डेट तक ITC के प्रत्येक 10 शेयरों पर निवेशकों को ITC Hotels का एक शेयर मिला था।

ITC Hotels के मजबूत तिमाही नतीजे और डिमर्जर के बाद निवेशकों का बढ़ता भरोसा इसे होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का एक अहम खिलाड़ी बनाता है।