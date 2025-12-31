नए अंदाज़ में कहें हैप्पी न्यू ईयर! WhatsApp ने लॉन्च किए 2026 स्पेशल स्टिकर्स, वीडियो कॉल पर दिखेंगे पटाखे
अगर आप इस बार अपने करीबियों को कुछ अलग और खास अंदाज में बधाई देना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप आपके लिए मजेदार फीचर्स लेकर आया है।व्हाट्सएप ने साल 2026 का स्वागत करने के लिए कई खास फीचर्स का ऐलान किया है, जो आपकी चैटिंग को और भी रोमांचक बना देगा।
चैटिंग के लिए खास स्टिकर पैक
व्हाट्सएप ने नए साल के अवसर पर एक स्पेशल '2026 स्टिकर पैक' पेश किया है। इसमें न्यू ईयर थीम वाले ढेरों स्टिकर्स शामिल हैं, जिन्हें आप आधी रात होते ही अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप का मानना है कि नया साल उनके प्लेटफॉर्म के लिए सबसे बड़ा दिन होता है, जब दुनिया भर में अरबों लोग मैसेज भेजते हैं। इस बार कंपनी ने इसे और भी अधिक इंटरैक्टिव बनाने की कोशिश की है।
वीडियो कॉल में दिखेंगे पटाखे और सितारे
जो लोग अपने अपनों से दूर हैं और वीडियो कॉल के जरिए जश्न मनाएंगे, उनके लिए व्हाट्सएप ने कमाल के विजुअल इफेक्ट्स जोड़े हैं। कॉल के दौरान 'इफेक्ट्स' आइकन पर टैप करते ही स्क्रीन पर पटाखे, कॉन्फेटी और सितारों के एनिमेशन दिखाई देंगे। कंपनी का कहना है कि यह फीचर विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो इस खास मौके पर अपने परिवार से दूर हैं, ताकि वे वर्चुअल तरीके से ही सही, लेकिन साथ में जश्न का अनुभव कर सकें।
स्टेटस और रिएक्शन भी हुए खास
इस सीजन में 'एनिमेटेड कॉन्फेटी रिएक्शन' की भी वापसी हुई है। अब जब आप किसी मैसेज पर कॉन्फेटी इमोजी के जरिए रिएक्ट करेंगे, तो स्क्रीन पर रंग-बिरंगी पन्नियां उड़ने जैसा एनिमेशन दिखेगा। इसके अलावा, व्हाट्सएप ने पहली बार स्टेटस अपडेट के लिए एनिमेटेड स्टिकर्स पेश किए हैं। अब यूजर्स '2026' के खास लेआउट और एनिमेटेड स्टिकर्स के साथ अपना स्टेटस लगा सकते हैं।
सभी के लिए उपलब्ध हैं ये फीचर्स
व्हाट्सएप ने पुष्टि की है कि 2026 स्टिकर पैक, वीडियो कॉल इफेक्ट्स और कॉन्फेटी रिएक्शन जैसे सभी नए फीचर्स दुनिया भर के यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिए गए हैं।
ये फीचर्स पूरे छुट्टियों के सीजन के दौरान उपलब्ध रहेंगे। कंपनी के मुताबिक, नए साल के मौके पर मैसेज और कॉल की संख्या हर साल पुराने रिकॉर्ड तोड़ देती है, इसलिए इन फीचर्स को यूजर एक्सपीरियंस बेहतर बनाने के लिए लाया गया है।