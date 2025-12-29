ना Flipkart और ना ही Amazon - यहां चल रही है 60% की छूट वाली धमाकेदार सेल, गीजर और हीटर पर खास ध्यान
साल का अंत करीब आते ही ऑनलाइन शॉपिंग की दुनिया में होड़ मच गई है। अक्सर लोग साल के अंत में बड़ी सेल के लिए सिर्फ ऐमेजॉन या फ्लिपकार्ट का ही रुख करते हैं, लेकिन इस बार टाटा ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर 'क्रोमा' ने अपनी 'क्रोमाटास्टिक दिसंबर सेल' (Chromatastic December Sale) से सबको चौंका दिया है। अगर आप नया फोन, टीवी या घर के लिए जरूरी सामान खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके बड़े काम की हो सकती है।
इलेक्ट्रॉनिक्स पर भारी छूट और आसान किश्तें
क्रोमा के सेल्स ऑपरेशंस हेड का कहना है कि इस दिसंबर सेल में ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक्स और होम एप्लायंसेज पर 60 प्रतिशत तक की सीधी छूट दी जा रही है। सेल की सबसे बड़ी खासियत इसका पेमेंट करने का तरीका है।
कंपनी ने उन लोगों के लिए खास प्लान पेश किया है जो एक साथ बड़ी रकम खर्च नहीं करना चाहते। ग्राहक चाहें तो अपनी पसंद का सामान महज 188 रुपये की शुरुआती मंथली ईएमआई (EMI) पर घर ले जा सकते हैं।
बैंक कार्ड्स पर मिलेगा इंस्टैंट कैशबैक
खरीदारी को और भी सस्ता बनाने के लिए क्रोमा ने देश के बड़े बैंकों के साथ हाथ मिलाया है। अगर आप खरीदारी के समय ICICI बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक या HDFC बैंक के क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको तुरंत कैशबैक का फायदा मिलेगा। यह डिस्काउंट सेल की कीमतों के अलावा होगा, जिससे अंतिम कीमत काफी कम हो जाएगी।
गीजर और हीटर पर खास ध्यान
दिल्ली-एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड को देखते हुए क्रोमा ने गीजर और हीटर पर विशेष ध्यान दिया है। क्रोमा ब्रांड का 5 लीटर वाला इंस्टैंट गीजर अब मात्र 3,999 रुपये में उपलब्ध है। इसके अलावा, अलग-अलग क्षमता वाले गीजर पर भी कई विकल्प मौजूद हैं। हीटिंग सेगमेंट में रूम फैन हीटर और प्रीमियम ऑयल हीटर्स पर भी भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है, ताकि ग्राहक बजट की चिंता किए बिना सर्दी से निपट सकें।
आईफोन और स्मार्ट टीवी की कीमतों में गिरावट
गैजेट प्रेमियों के लिए एप्पल आईफोन पर शानदार डील्स पेश की गई हैं। वहीं, टीवी खरीदने वालों के लिए भी यह सही समय है। क्रोमा के स्टोर मैनेजर ने जानकारी दी कि 32 इंच का LED HD टीवी सिर्फ 8,690 रुपये में मिल रहा है। जो लोग बड़े स्क्रीन और बेहतर तकनीक चाहते हैं, उनके लिए 43 इंच का QLED गूगल टीवी मात्र 16,990 रुपये में उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसे बड़े सामानों पर भी नई डील्स हर दिन अपडेट की जा रही हैं।