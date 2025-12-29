scorecardresearch
Newsट्रेंडिंगSilver Price Today: रिकॉर्ड हाई! MCX पर उच्चतम स्तर पर पहुंचा चांदी का भाव - चेक करें आपने शहर का लेटेस्ट रेट?

Silver Price Today: रिकॉर्ड हाई! MCX पर उच्चतम स्तर पर पहुंचा चांदी का भाव - चेक करें आपने शहर का लेटेस्ट रेट?

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Dec 29, 2025 11:47 IST

Silver Rate Today: सोमवार 29 दिसंबर को चांदी ने एक बार फिर से रिकॉर्ड हाई बनाया है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज चांदी का भाव उच्चतम स्तर 254174 रुपये पर पहुंच गया। 

सुबह 11:30 बजे तक 5 मार्च 2026 से फ्यूचर ट्रेड वाले चांदी की कीमत 247951 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था। इस समय तक चांदी की न्यूनतम कीमत 246786 रुपये प्रति किलोग्राम और अधिकतम कीमत 254174 रुपये प्रति  किलोग्राम थी। आज चांदी 3.40% या 8164 रुपये प्रति किलोग्राम महंगी हुई है। 

आपके शहर में क्या है आज चांदी का भाव

चेन्नई में आज चांदी का भाव प्रति किलोग्राम ₹2,81,000 है। 

मुंबई में आज चांदी का भाव प्रति किलोग्राम ₹2,58,000 है। 

दिल्ली में आज चांदी का भाव प्रति किलोग्राम ₹2,58,000 है। 

कोलकाता में आज चांदी का भाव प्रति किलोग्राम ₹2,58,000 है। 

बैंगलोर में आज चांदी का भाव प्रति किलोग्राम ₹2,58,000 है। 

हैदराबाद में आज चांदी का भाव प्रति किलोग्राम ₹2,81,000 है।

केरल में आज चांदी का भाव प्रति किलोग्राम ₹2,81,000 है।

पुणे में आज चांदी का भाव प्रति किलोग्राम ₹2,58,000 है।

वडोदरा में आज चांदी का भाव प्रति किलोग्राम ₹2,58,000 है।

अहमदाबाद में आज चांदी का भाव प्रति किलोग्राम ₹2,58,000 है।

 

Gaurav
Dec 29, 2025