मंगलवार 30 दिसंबर को रडार पर रहेगा 2 रुपये वाला ये शेयर! आज बाजार बंद होते ही दी ये बड़ी जानकारी - Details

Penny Stock: टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी, नंदन डेनिम लिमिटेड (Nandan Denim Ltd) का शेयर मंगलवार 30 दिसंबर को निवेशकों के रडार में रहेगा। दरअसल कंपनी ने आज बाजार बंद होने के ठीक बाद अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ी जानकारी दी है।

आज कंपनी का शेयर बीएसई पर 2.35% या 0.07 रुपये गिरकर 2.91 रुपये पर बंद हुआ और एनएसई पर 3.02% या 0.09 रुपये गिरकर 2.89 रुपये पर बंद हुआ। इस कंपनी का मार्केट कैप 419.47 करोड़ रुपये है।

कंपनी ने दिया बड़ी जानकारी

अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि उसकी बैंक सुविधाओं पर Infomerics Ratings ने 29 दिसंबर 2025 को अपनी क्रेडिट रेटिंग जारी की है।

इसमें कंपनी की लॉन्ग टर्म सुविधाओं (₹279.74 करोड़) के लिए पहले की तरह IVR BBB / Stable रेटिंग को बरकरार रखा गया है, यानी रेटिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

इसी तरह, कंपनी की शॉर्ट टर्म सुविधाओं (₹60 करोड़) पर भी पहले की IVR A3+ रेटिंग को ही दोबारा पुष्टि (Reaffirm) की गई है। इसका मतलब है कि रेटिंग एजेंसी ने कंपनी की वित्तीय स्थिति और भुगतान क्षमता को स्थिर और भरोसेमंद माना है।

Nandan Denim Q2 FY26 Results

कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि सितंबर तिमाही (Q2FY26) में परिचालन से इनकम 7.70% गिरकर 786.51 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले की समान तिमाही में 852.17 करोड़ रुपये था।

सितंबर तिमाही में कंपनी का खर्च भी कम हुआ है। Q2 में नंदन डेनिम का खर्च 778.20 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले की समान तिमाही में 840.76 करोड़ रुपये था।

अगर प्रॉफिट की बात करें तो Q2 में कंपनी का प्रॉफिट सालाना आधार पर 7.64% बढ़कर 9.44 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले की समान अवधि में 8.77 करोड़ रुपये था।

