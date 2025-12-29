scorecardresearch
बड़ी मीटिंग से पहले 9% दौड़ा ये स्मॉल कैप स्टॉक! 3 जनवरी 2026 को कंपनी ले सकती है कई बड़े फैसले - Details

755.33 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली इस कंपनी का शेयर बीएसई पर आज 30 रुपये पर खुला था अभी तक इसने अपना इंट्राडे हाई 32.82 रुपये को टच कर लिया है। 

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Dec 29, 2025 10:51 IST

ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स का बिजनेस करने वाली स्मॉल कैप कंपनी, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Integrated Industries Ltd) के शेयर में आज 9% की तेजी देखने को मिल रही है। 755.33 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली इस कंपनी का शेयर बीएसई पर आज 30 रुपये पर खुला था अभी तक इसने अपना इंट्राडे हाई 32.82 रुपये को टच कर लिया है। 

फिलहाल सुबह 10:43 बजे तक शेयर 8.71% या 2.60 रुपये की तेजी के साथ 32.44 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

 3 जनवरी 2026 को कंपनी ले सकती है कई बड़े फैसले

कंपनी ने हाल ही में एक अन्य एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि 3 जनवरी 2026 को दोपहर 1 बजे Extra-Ordinary General Meeting (EGM) ऑनलाइन मोड के जरिए होगी। इस मीटिंग में कई अहम प्रस्ताव है जिसे बोर्ड की मंजूरी मिल सकती है जैसे:

1. कंपनी अधिकतम 4,06,00,000 फुली कन्वर्टिबल वारंट जारी करना चाहती है। ये वारंट प्रमोटर और नॉन-प्रमोटर दोनों कैटेगरी के निवेशकों को दिए जाएंगे। हर वारंट की कीमत ₹28.25 तय की गई है और इसे एक इक्विटी शेयर में बदला जा सकेगा। अगर सभी वारंट कन्वर्ट हो गए, तो कंपनी में कुल ₹114.69 करोड़ की संभावित पूंजी आ सकती है। 

कंपनी ने प्लान किया है कि इस रकम में से ₹104.69 करोड़ वर्किंग कैपिटल जरूरतों को पूरा करने में लगाए जाएंगे। बाकी ₹10 करोड़ सामान्य कॉरपोरेट कामों में इस्तेमाल होंगे। वारंट अलॉटमेंट की तारीख से 18 महीने तक किसी भी समय शेयरों में बदले जा सकेंगे।

2. EGM में एक और बड़ा प्रस्ताव नाम बदलने को लेकर है। Integrated Industries Limited चाहती है कि कंपनी का नया नाम Nurture Well Industries Limited रखा जाए। कंपनी का कहना है कि यह नाम उसकी लॉन्ग टर्म रणनीति और पहचान को बेहतर तरीके से दिखाता है।

Integrated Industries के बारे में

कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक कंपनी इस समय ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स, बेकरी आइटम्स और अन्य प्रोसेस्ड फूड के कारोबार में लगी हुई है। कंपनी ने हाल ही में नीमराना, राजस्थान में स्थित एक बिस्कुट बनाने वाला चालू प्लांट सफलतापूर्वक खरीद लिया है। 

इस प्लांट की सालाना उत्पादन क्षमता 3,400 मीट्रिक टन है। यह प्लांट कंपनी की 100% स्वामित्व वाली सब्सिडियरी, "नर्चर वेल फूड प्राइवेट लिमिटेड", के तहत संचालित किया जाएगा। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
