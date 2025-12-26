अगर आपके पास भी अपना कोई वाहन है तो यह खबर आपके लिए है। जब भी आप पट्रोल-डीजल डलवाने के लिए अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो बिल में एक अतिरिक्त चार्ज जुड़ जाता है, जिसे फ्यूल सरचार्ज (Fuel Surcharge) कहा जाता है।

अच्छी बात यह है कि कई क्रेडिट कार्ड कंपनियां इस चार्ज को बाद में माफ कर देती हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि फ्यूल सरचार्ज क्या है, कैसे लगता है और क्या यह डेबिट कार्ड या कैश पेमेंट पर भी लागू होता है?

Fuel Surcharge क्या है?

जब कोई ग्राहक पेट्रोल पंप पर क्रेडिट कार्ड से भुगतान करता है, तो पेट्रोल पंप को बैंक और कार्ड नेटवर्क को ट्रांजैक्शन फीस देनी पड़ती है। इसी लागत की भरपाई के लिए ग्राहक से Fuel Surcharge लिया जाता है। आमतौर पर यह चार्ज 0.5% से 2.5% के बीच होता है, जिस पर GST अलग से लगाया जाता है।

Fuel Surcharge Waiver क्या होता है?

ग्राहकों को राहत देने के लिए कई बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनियां Fuel Surcharge Waiver की सुविधा देती हैं। इसका मतलब यह है कि पेट्रोल पंप पर जो अतिरिक्त चार्ज लिया गया था, उसे बाद में कार्ड स्टेटमेंट में वापस (क्रेडिट) कर दिया जाता है। हालांकि, ज्यादातर मामलों में GST की रकम वापस नहीं की जाती।

Fuel Surcharge Waiver कैसे काम करता है?

फ्यूल पेमेंट के समय पूरा अमाउंट पहले कटता है। इसके बाद बैंक का सिस्टम उस ट्रांजैक्शन को पहचानता है और अगर वह कार्ड की तय शर्तों में आता है, तो 1-3 दिन या अगले स्टेटमेंट में सरचार्ज की राशि अपने आप रिवर्स हो जाती है।

क्या डेबिट कार्ड पर भी Fuel Surcharge लगता है?

हां, डेबिट कार्ड से पेट्रोल भरवाने पर भी फ्यूल सरचार्ज लग सकता है। हालांकि, कई बैंक डेबिट कार्ड पर भी सीमित Fuel Surcharge Waiver की सुविधा देते हैं, लेकिन यह सुविधा हर बैंक और हर कार्ड पर उपलब्ध नहीं होती। इसके नियम और लिमिट क्रेडिट कार्ड से अलग हो सकते हैं।

क्या कैश पेमेंट पर भी Fuel Surcharge लगता है?

नहीं, कैश में पेट्रोल या डीजल खरीदने पर फ्यूल सरचार्ज नहीं लगता। Fuel Surcharge सिर्फ कार्ड या डिजिटल पेमेंट से जुड़े ट्रांजैक्शन पर लागू होता है, क्योंकि इसमें बैंक और कार्ड नेटवर्क की फीस शामिल होती है।

किन शर्तों पर मिलता है वेवर?

Fuel Surcharge Waiver आमतौर पर कुछ शर्तों के साथ मिलता है:

एक तय ट्रांजैक्शन लिमिट, जैसे ₹400 से ₹4,000 या ₹5,000

महीने में अधिकतम वेवर सीमा

चुनिंदा पेट्रोल पंप या ऑयल कंपनियां

कुछ मामलों में GST का हिस्सा शामिल नहीं होता

किसे ज्यादा फायदा होता है

जो लोग नियमित रूप से पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं, जैसे बाइक और कार यूजर्स, उनके लिए फ्यूल सरचार्ज वेवर छोटी लेकिन लगातार होने वाली बचत में मदद करता है।