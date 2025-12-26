scorecardresearch
Penny Stock: एक खबर और ₹15 से कम वाले इस छोटू स्टॉक में लौटी तेजी - कंपनी ने आज दी बड़ी जानकारी

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Dec 26, 2025 12:12 IST

Zee Media Share: टीवी ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर की कंपनी, ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Zee Media Corporation Ltd) ने आज अपने निवेशकों को बड़ी जानकारी दी है। कंपनी ने बताया है कि उसके प्रोमोटर ग्रुप की एक कंपनी ने ज़ी मीडिया कॉरपोरेशन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। 

लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक, ज़ी मीडिया कॉरपोरेशन के प्रोमोटर ग्रुप की एक कंपनी AUV Innovations LLP ने 24 दिसंबर 2025 को ओपन मार्केट के जरिए ज़ी मीडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड (Zee Media Corporation Limited) के 1,51,15,614 इक्विटी शेयर (2.42%) खरीदे हैं। 

इस अधिग्रहण से पहले AUV Innovations LLP के पास ज़ी मीडिया के कुल 4,37,18,761 शेयर (6.99%) थे। नए शेयरों की खरीद के बाद अब उनकी कुल हिस्सेदारी बढ़कर 5,88,34,375 शेयर (9.41%) हो गई है।

यह अधिग्रहण पूरी तरह से ओपन मार्केट के जरिए किया गया है। इस डील के बाद ज़ी मीडिया की इक्विटी शेयर पूंजी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कंपनी की मौजूदा इक्विटी शेयर पूंजी ₹62.54 करोड़ है, जो ₹1 फेस वैल्यू वाले 62.54 करोड़ इक्विटी शेयरों में बंटी हुई है।

Zee Media Share Price

कंपनी का शेयर दोपहर 12:04 बजे तक एनएसई पर 1.58% या 0.15 रुपये चढ़कर 9.65 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और बीएसई पर शेयर 1.37% या 0.13 रुपये की तेजी के साथ 9.62 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Zee Media Corporation Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक शेयर पिछले 1 हफ्ते में 2.5 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 2 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 16 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 35 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है। 

सालाना आधार पर भी देखें तो शेयर  पिछले 1 साल में 46 प्रतिशत से ज्यादा और पिछले 3 साल में 34 प्रतिशत से अधिक गिरा है। हालांकि पिछले 5 साल में शेयर 53 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
