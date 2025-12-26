2:1 बोनस इश्यू अलॉटमेंट को मिली मंजूरी! कंपनी ने अलॉट किए कुल 12,27,04,000 बोनस इक्विटी शेयर - Details

चावल का बिजनेस करने वाली स्मॉल कैप कंपनी, जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड (GRM Overseas Ltd) ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आज 2:1 के रेश्यो में बोनस शेयर के अलॉटमेंट की मंजूरी दी है। इससे पहले कंपनी ने बोनस शेयर जारी करने का ऐलान किया था जिसकी रिकॉर्ड डेट 24 दिसंबर थी

बोनस शेयर अलॉटमेंट के तहत शेयरधारकों को हर 1 मौजूदा इक्विटी शेयर (₹2 फेस वैल्यू) पर 2 नए इक्विटी शेयर (₹2 फेस वैल्यू) मिले हैं। इस बोनस इश्यू के तहत कुल 12,27,04,000 बोनस इक्विटी शेयर अलॉट किए गए हैं।

बोनस शेयर अलॉटमेंट के बाद कंपनी की चुकता शेयर पूंजी बढ़कर ₹36,81,12,000 हो गई है, जो ₹2 फेस वैल्यू वाले कुल 18,40,56,000 इक्विटी शेयरों में बंटी हुई है।

यह बोनस शेयर केवल डीमैट फॉर्म में ही अलॉट किए गए हैं। कंपनी ने यह भी बताया कि जिन पात्र शेयरधारकों के पास अभी भी फिजिकल शेयर हैं, उनके बोनस शेयर सेबी के नियमों के अनुसार 'GRM OVERSEAS LIMITED - UNCLAIMED SECURITIES SUSPENSE ACCOUNT' नाम के अलग डीमैट सस्पेंस अकाउंट में जमा किए गए हैं। कंपनी ने बताया कि जरूरी दस्तावेज जमा करने के बाद ही ये बोनस शेयर संबंधित शेयरधारकों के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे।

GRM Overseas Share Price

कंपनी का शेयर सुबह 11:35 बजे तक बीएसई पर 1.93% या 3.20 रुपये गिरकर 162.55 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और एनएसई पर स्टॉक 1.84% या 3.05 रुपये टूटकर 162.60 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

GRM Overseas के बारे में

शुरू में यह कंपनी चावल की प्रोसेसिंग और ट्रेडिंग का काम करती थी, लेकिन अब यह एक कंज्यूमर स्टेपल्स देने वाली कंपनी बन रही है।

शुरुआती वर्षों में GRM ने अपना चावल मुख्य रूप से मिडल ईस्ट और यूनाइटेड किंगडम में एक्सपोर्ट किया। धीरे-धीरे कंपनी ने 42 देशों में अपने चावल का बाजार बना लिया है और आज यह भारत के टॉप 5 चावल निर्यातकों में शामिल है।

GRM के पास तीन चावल प्रोसेसिंग यूनिट हैं - पानीपत (हरियाणा), नौल्था (हरियाणा), और गांधीधाम (गुजरात) में। इन यूनिट्स की कुल सालाना उत्पादन क्षमता 4,40,800 मीट्रिक टन है। इसके अलावा गांधीधाम प्लांट के पास 1.75 लाख वर्ग फीट का वेयरहाउस भी है, जिससे कांडला और मुंद्रा पोर्ट से माल जल्दी भेजना आसान हो जाता है।

कंपनी अपने ‘10X, ‘Himalaya River’ और ‘Tanoush’ ब्रांड नाम से प्रोडक्ट्स बेचती है, और साथ ही ग्राहकों के ब्रांड नाम से भी (प्राइवेट लेबल) माल बेचती है।