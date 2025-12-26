बेलगाम रफ्तार! हर कोई खरीद रहा ये रेलवे पीएसयू स्टॉक - 12% से ज्यादा उछला भाव
RVNL Share Price: कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार में जारी गिरावट के बीच रेलवे पीएसयू स्टॉक, Rail Vikas Nigam Ltd (RVNL) का शेयर 10% की शानदार तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है।
बीएसई पर आज यह शेयर 345.75 रुपये पर खुला था और अभी तक स्टॉक ने अपना इंट्राडे हाई 391.40 रुपये को टच कर लिया है। सुबह 10:47 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 12.24% या 42.30 रुपये चढ़कर 388 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और एनएसई पर शेयर 12.02% या 41.55 रुपये चढ़कर 387.25 रुपये पर कारोबार कर रहा था।
कंपनी के मैनेजमेंट में बदलाव
हाल ही में कंपनी ने बताया था कि सलीम अहमद, जो वर्तमान में NBCC (India) Ltd. में डायरेक्टर (प्रोजेक्ट्स) हैं, ने 23 दिसंबर 2025 की दोपहर बाद से रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार संभाल लिया है क्योंकि सुखमल चंद जैन ने कंपनी के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दिया था।
कंपनी ने दी दो जानकारी
कंपनी ने बीते 24 दिसंबर को अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि उसे हैदराबाद (तेलंगाना) स्थित बेगमपेट STU3 क्षेत्र के डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से एक डिमांड नोटिस मिला है। कंपनी को यह नोटिस वित्त वर्ष 2021-22 से जुड़ा हुआ है। इसके अनुसार RVNL पर कुल ₹4.26 लाख की मांग (डिमांड) बनाई गई है।
इसके अलावा रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) को अहमदाबाद (गुजरात) स्थित डिवीजन-1, रेंज-2 के असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस से एक डिमांड नोटिस मिला है। कंपनी को यह नोटिस वित्त वर्ष 2021-22 से संबंधित है। इसके अनुसार RVNL पर कुल ₹5.56 करोड़ की डिमांड तय की गई है।
हालांकि कंपनी ने यह भी बताया कि ऊपर बताए गए आदेशों का उसके वित्तीय प्रदर्शन, संचालन या अन्य किसी गतिविधि पर कोई महत्वपूर्ण असर नहीं पड़ेगा।