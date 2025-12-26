₹100 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिलते ही 3% से ज्यादा उछला ये डिफेंस स्टॉक - 2025 में दिया 124% का मल्टीबैगर रिटर्न

scorecardresearch
सुबह 11:15 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 3.22% या 8.45 रुपये चढ़कर 271.25 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और एनएसई पर स्टॉक 3.08% या 8.10 रुपये चढ़कर 270.80 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Delhi,UPDATED: Dec 26, 2025 11:23 IST

डिफेंस स्टॉक, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड (Apollo Micro Systems Ltd) के शेयर में आज 3 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। इस तेजी का कारण कंपनी द्वारा दी गई आज बड़ी जानकारी है। 

दरअसल कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे एक निजी कंपनी से कुल ₹100.247 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर रक्षा मंत्रालय को सप्लाई किए जाने वाले अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स (ड्रोन सिस्टम) की आपूर्ति से जुड़ा है। कंपनी के अनुसार, इन ऑर्डर्स को 4 महीने में पूरा करना है। 

Apollo Micro Systems Share Price

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर साल 2025 में यानी YTD आधार पर स्टॉक 124% चढ़ा है। 

इससे पहले दी थी ये जानकारी

कंपनी ने हाल ही में अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि नॉन-प्रमोटर्स को प्रेफरेंशियल इश्यू के आधार पर जारी और अलॉट किए गए ₹1 फेस वैल्यू वाले 35,088 इक्विटी शेयरों के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE) और बीएसई लिमिटेड (BSE) से 24 दिसंबर 2025 को ट्रेडिंग अप्रूवल मिल गया है।

इसके साथ ही, ये सभी इक्विटी शेयर एक्सचेंज पर लिस्ट हो गए हैं और यह 26 दिसंबर 2025 से ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हैं। ये शेयर ₹1 फेस वैल्यू वाले हैं, जो प्रेफरेंशियल बेसिस पर जारी किए गए हैं, जिनकी कुल संख्या 35,088 है।

DRDO से हाल ही में मिली थी बड़ी मंजूरी

कंपनी ने हाल ही में एक अन्य फाइलिंग में बताया था कि उसे डीआरडीओ (DRDO) से लेजर आधारित Directed Energy Weapon (DEW) से जुड़ी 2 अलग-अलग ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी (ToT) की मंजूरी मिली है।

  • पहली टेक्नोलॉजी 10 किलोवाट मल्टी-चैनल लेजर DEW सिस्टम से जुड़ी है, जिसे हैदराबाद स्थित CHESS लैब ने बनाया है। 
  • दूसरी टेक्नोलॉजी DEW के लिए EO सेंसर के साथ इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम से जुड़ा है, जिसे देहरादून की IRDE लैब ने तैयार किया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
