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NewsऑटोVinfast VF MPV 7 की बुकिंग आज से हुई शुरू! फुल चार्ज में चलेगी 450 किलोमीटर, 15 अप्रैल को होगा लॉन्च

Vinfast VF MPV 7 की बुकिंग आज से हुई शुरू! फुल चार्ज में चलेगी 450 किलोमीटर, 15 अप्रैल को होगा लॉन्च

कंपनी ने 15 अप्रैल 2026 को इसकी लॉन्चिंग तय की है, लेकिन इसकी बुकिंग आज से ही शुरू हो गई है। ग्राहक मात्र 21,000 रुपये जमा करके अपनी कार बुक कर सकते हैं।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 2, 2026 16:00 IST
Vinfast VF MPV 7
Vinfast VF MPV 7

In Short

  • ₹21,000 में बुकिंग शुरू, 15 अप्रैल 2026 को भारत में लॉन्च होगी नई इलेक्ट्रिक MPV
  • 60kWh बैटरी के साथ 450KM रेंज और फास्ट चार्जिंग का दमदार दावा
  • प्राइवेट और टैक्सी दोनों सेगमेंट के लिए ड्यूल ब्रांडिंग, साथ में आकर्षक ऑफर्स और वारंटी

Vinfast VF MPV 7 Bookings: भारत के इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बाजार में हलचल तेज हो गई है। वियतनामी कंपनी विनफास्ट (Vinfast) अपनी नई इलेक्ट्रिक कार 'VF MPV 7' के साथ भारतीय सड़कों पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है।

कंपनी ने 15 अप्रैल 2026 को इसकी लॉन्चिंग तय की है, लेकिन इसकी बुकिंग आज से ही शुरू हो गई है। ग्राहक मात्र 21,000 रुपये जमा करके अपनी कार बुक कर सकते हैं। विनफास्ट ने भारत के लिए एक खास रणनीति अपनाई है, जिसके तहत इस गाड़ी को दो अलग-अलग नामों से बेचा जाएगा।

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दो चेहरों के साथ एंट्री

विनफास्ट के सेल्स हेड ने स्पष्ट किया कि पर्सनल इस्तेमाल के लिए यह 'VF MPV 7' के नाम से जानी जाएगी, जबकि कमर्शियल फ्लीट यानी टैक्सी ऑपरेटरों के लिए इसे 'लिमो ग्रीन' (Limo Green) के नाम से उतारा जाएगा।

यह दोहरी ब्रांडिंग कंपनी को प्राइवेट और कमर्शियल दोनों ग्राहकों तक अपनी पकड़ बनाने में मदद करेगी। बाजार में इसका सीधा मुकाबला किआ कैरेंस क्लैविस EV, महिंद्रा XEV 9S और बीवाईडी eMax 7 जैसी बड़ी गाड़ियों से होगा।

डिजाइन और खास फीचर्स

डिजाइन के मामले में यह गाड़ी विनफास्ट के पुराने मॉडल्स VF6 और VF7 से प्रेरित है। इसमें आगे और पीछे शानदार एलईडी लाइट बार दिए गए हैं। सात यात्रियों की क्षमता वाली इस गाड़ी का आकार थोड़ा बॉक्स जैसा है, ताकि अंदर ज्यादा जगह मिल सके।

इंटीरियर की बात करें तो इसका 10.1 इंच का टचस्क्रीन सिस्टम मेन फोकस है। भारत में बिकने वाले मॉडल में हेड-अप डिस्प्ले मिलने की भी उम्मीद है। सुरक्षा के लिहाज से इसमें एबीएस (ABS), ईबीडी (EBD) और चार एयरबैग जैसे फीचर्स को स्टैंडर्ड रखा गया है।

दमदार बैटरी और परफॉर्मेंस

परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 60.13kWh की बैटरी दी गई है, जो 204bhp की पावर और 280Nm का टॉर्क पैदा करती है। कंपनी का दावा है कि एक बार फुल चार्ज होने पर यह गाड़ी 450 किलोमीटर (NEDC) तक चलेगी।

फास्ट चार्जिंग की सुविधा ऐसी है कि मात्र 30 मिनट में बैटरी 10% से 70% तक चार्ज हो जाएगी। ग्राहकों का भरोसा जीतने के लिए विनफास्ट बैटरी पर 10 साल की लंबी वारंटी भी दे रही है।

ऑफर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर

विनफास्ट ने शुरुआती खरीदारों के लिए कई लुभावने ऑफर्स पेश किए हैं। इसमें बायबैक का विकल्प और पुरानी गाड़ी को इलेक्ट्रिक में बदलने पर 2 लाख रुपये का प्रोत्साहन शामिल है।

साथ ही, कंपनी ने रीसेल वैल्यू की गारंटी भी दी है, जिसके तहत 2 साल बाद गाड़ी की 75% और 3 साल बाद 55% कीमत सुरक्षित रहेगी। चार्जिंग की चिंता दूर करने के लिए कंपनी ने एचपीसीएल (HPCL) के साथ हाथ मिलाया है, जिसके तहत देशभर के 10,000 पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे।

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Edited By:
Gaurav
Published On:
Apr 2, 2026