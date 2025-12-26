Stranger Things S5 Volume 2, Ek Deewane Ki Deewaniyat, Revolver Rita...इस हफ्ते क्या-क्या देखें?

साल 2025 खत्म होने को है और आज इसका आखिरी शुक्रवार है। ऐसे में OTT प्लेटफॉर्म्स ने दर्शकों के लिए काफी नई रिलीज पेश की है। इस हफ्ते रोमांस, ड्रामा, हॉरर, कॉमेडी, थ्रिलर और साइंस-फिक्शन हर तरह का कंटेंट मौजूद है।

Stranger Things Season 5, Volume 2 (Netflix)

नेटफ्लिक्स पर Stranger Things Season 5, Volume 2 के साथ हॉकिन्स गैंग आखिरी बार लौट रही है। वेक्ना के खिलाफ यह सबसे बड़ा और सिनेमैटिक मुकाबला माना जा रहा है, जहां पूरी दुनिया का भविष्य दांव पर है।

Ek Deewane Ki Deewaniyat (Z5)

फिल्म में हर्षवर्धन राणे एक ताकतवर नेता विक्रमादित्य के रोल में हैं, जिसे सोनम बाजवा की आजाद सोच वाली अदा से प्यार हो जाता है। शुरुआत में यह रिश्ता खूबसूरत लगता है, लेकिन धीरे-धीरे प्यार जुनून में बदलने लगता है। निर्देशक मिलाप ज़ावेरी ने फिल्म में मोहब्बत, शक और ईगो की टकराहट को साफ तौर पर दिखाया है।

Revolver Rita (Netflix)

नेटफ्लिक्स पर आई Revolver Rita एक तेज रफ्तार तमिल एक्शन-कॉमेडी है। कीर्ति सुरेश एक जिम्मेदार लड़की के किरदार में हैं, जिसकी दुनिया तब पलट जाती है, जब उसके घर में गलती से एक कुख्यात गैंगस्टर मारा जाता है। इसके बाद शुरू होती है अफरा-तफरी और लगातार हंसी से भरे हालात। फिल्म का निर्देशन जेके चंद्रू ने किया है।

Middle Class (Z5)

24 दिसंबर को ज़ी5 पर रिलीज हुई Middle Class आम मिडिल क्लास परिवार की कहानी है। मुनिशकांत ने कार्ल मार्क्स नाम के शख्स का रोल निभाया है, जो जमीन खरीदने का सपना देखता है। जैसे ही उसे मौका मिलता है, वैसे ही पैसों, परिवार और हकीकत की चुनौतियां सामने आ जाती हैं।

Andhra King Taluka (Netflix)

नेटफ्लिक्स की Andhra King Taluka एक फैन और उसके सुपरस्टार के रिश्ते पर आधारित है। राम पोथिनेनी का किरदार अपने चहेते अभिनेता की 100वीं फिल्म पूरी कराने के लिए तीन करोड़ रुपये तक दे देता है। इसके बाद स्टार अपने इस अनजान फैन की तलाश में निकल पड़ता है, साथ ही कहानी में रोमांस भी चलता है।

Rajini Gaang (Amazon Prime Video)

अमेज़न प्राइम वीडियो पर Rajini Gaang हॉरर और कॉमेडी का दिलचस्प मेल है। एक चोरी का हार, एक आत्मा और उससे जुड़े राज कहानी को लगातार मोड़ देते हैं। फिल्म का निर्देशन एम. रमेश भारती ने किया है।

