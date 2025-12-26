scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsटेक्नोलॉजीजियो के इस सस्ते रिचार्ज प्लान में 11 महीने तक एक्टिव रहेगी SIM; अनलिमिटेड कॉल्स, SMS सहित मिलेंगे ये फायदे

जियो के इस सस्ते रिचार्ज प्लान में 11 महीने तक एक्टिव रहेगी SIM; अनलिमिटेड कॉल्स, SMS सहित मिलेंगे ये फायदे

अगर आप एक ऐसे यूजर हैं जो बार-बार रिचार्ज करने के झंझट से बचना चाहते हैं और एक कम कीमत वाला लंबी वैलिडिटी का प्लान ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए यह खबर काम की हो सकती है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Dec 26, 2025 15:10 IST
Jio Recharge Plan
(Photo: Getty Images)

Recharge Plan: रिलायंस जियो (Jio) के पास अपने ग्राहकों के लिए रिचार्ज प्लान्स की एक लंबी लिस्ट है। कंपनी सस्ते और महंगे, दोनों ही तरह का ऑप्शन देती है। अगर आप एक ऐसे यूजर हैं जो बार-बार रिचार्ज करने के झंझट से बचना चाहते हैं और एक कम कीमत वाला लंबी वैलिडिटी का प्लान ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए यह खबर काम की हो सकती है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

Jio का 1748 रुपये वाला वैल्यू प्लान

जियो ने अपने 'वैल्यू प्लान्स' की कैटेगरी में 1748 रुपये का रिचार्ज शामिल किया है। इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत इसकी वैलिडिटी है। इसमें यूजर्स को पूरे 336 दिनों की वैधता मिलती है। यानी एक बार रिचार्ज कराने के बाद आपको लगभग 11 महीने तक दोबारा रिचार्ज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।

अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS की सुविधा

इस रिचार्ज प्लान में ग्राहकों को किसी भी नेटवर्क पर बात करने के लिए अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा मिलती है। इसके साथ ही, कंपनी पूरी वैलिडिटी के दौरान इस्तेमाल करने के लिए कुल 3600 SMS भी दे रही है। अतिरिक्त फायदों की बात करें तो, इसमें JioTV और JioAICloud का मुफ्त एक्सेस भी शामिल है, जो इसे मनोरंजन के लिहाज से भी इसे फायदेमेंद बनाता है।

बात का ध्यान रखना होगा ध्यान

ध्यान रखें की जियो का यह प्लान पूरी तरह से वॉयस कॉलिंग पर केंद्रित है, इसमें आपको कोई डेटा बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको अलग से डेटा वाउचर या एड-ऑन पैक खरीदना होगा।

उन यूजर्स के लिए जिन्हें डेटा की जरूरत है, जियो 189 रुपये का शुरुआती प्लान भी ऑफर करता है, जिसमें 28 दिनों के लिए 2GB डेटा मिलता है। वहीं, अगर आप थोड़े कम समय के लिए सिर्फ कॉलिंग प्लान देख रहे हैं, तो 448 रुपये वाला पैक 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Dec 26, 2025