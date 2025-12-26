scorecardresearch
नई बाइक तो ले ली, अब जानिए कौन-कौन सी एक्सेसरीज लगवानी जरूरी?

भारत में नई बाइक खरीदने के बाद ज्यादातर राइडर्स सबसे पहले एक्सेसरीज पर ध्यान देते हैं। हालांकि सभी एक्सेसरीज लगवाना जरूरी नहीं है लेकिन ऐसे कई एक्सेसरीज हैं जिसे आपको लगवाना चाहिए ताकी आपकी बाइक सुरक्षित रहें। 

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Dec 26, 2025 17:10 IST
AI Generated Image

Necessary Bike Accessories: भारत में नई बाइक खरीदने के बाद ज्यादातर राइडर्स सबसे पहले एक्सेसरीज पर ध्यान देते हैं। हालांकि सभी एक्सेसरीज लगवाना जरूरी नहीं है लेकिन ऐसे कई एक्सेसरीज हैं जिसे आपको लगवाना चाहिए ताकी आपकी बाइक सुरक्षित रहें। 

सुरक्षा से जुड़ी एक्सेसरीज

नई बाइक में सबसे अहम एक्सेसरी क्रैश गार्ड या इंजन गार्ड मानी जाती है। यह बाइक के गिरने की स्थिति में इंजन और बॉडी पार्ट्स को नुकसान से बचाती है। इसके अलावा लेग गार्ड और बेली पैन बाइक के निचले हिस्से को अतिरिक्त सुरक्षा देते हैं, खासकर खराब सड़कों पर।

रात की राइड के लिए जरूरी चीजें

कम रोशनी में राइड के दौरान रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स और रिफ्लेक्टर्स काफी मददगार होते हैं। इससे दूसरी गाड़ियों को बाइक आसानी से दिखाई देती है। कई राइडर्स एलईडी या ऑक्सिलरी लाइट्स भी लगवाते हैं, जिससे विजिबिलिटी बेहतर होती है।

Fog Light 

सड़कों पर धुंध, बारिश और धूल आम समस्या है। ऐसे में Fog Light नई बाइक की एक अहम एक्सेसरी बनती जा रही है। Fog Light कम विजिबिलिटी की स्थिति में सड़क को साफ दिखाने में मदद करती है और सामने से आने वाले वाहन भी बाइक को जल्दी देख पाते हैं। 

डेली यूज को आसान बनाने वाली एक्सेसरीज

आज के समय में मोबाइल होल्डर लगभग हर बाइक में देखने को मिलता है। यह नेविगेशन के लिए उपयोगी होता है। इसके साथ यूएसबी चार्जर या पावर आउटलेट राइड के दौरान फोन चार्ज रखने में काम आता है। बेहतर कंट्रोल और आराम के लिए अच्छे हैंडल ग्रिप्स भी काफी उपयोगी माने जाते हैं।

छोटी लेकिन जरूरी चीजें

नई बाइक के साथ टूल किट और टायर प्रेशर गेज रखना बेहद जरूरी होता है। ये छोटी एक्सेसरीज इमरजेंसी में काफी काम आती हैं और लंबी राइड को तनावमुक्त बनाती हैं।

राइडिंग गियर की अहमियत

राइडिंग गियर बाइक का हिस्सा नहीं है, लेकिन फुल-फेस हेलमेट, ग्लव्स और जैकेट नई बाइक के साथ जरूरी माने जाते हैं। ये राइड के दौरान सुरक्षा को बेहतर बनाते हैं।

दिखावे वाली एक्सेसरीज से बचें

तेज रोशनी वाली डेकोरेटिव लाइट्स, मॉडिफाइड साइलेंसर और जरूरत से ज्यादा सजावट कई बार ट्रैफिक नियमों के खिलाफ होती है जिससे चालान कट सकता है। 

Dec 26, 2025