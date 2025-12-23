नई SUV खरीदने का प्लान है? 2026 शुरू होते ही महिंद्रा, किया सहित ये कंपनियां करेंगी धाकड़ गाड़ियों को लॉन्च

Upcoming Cars in 2026: भारत के मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट के लिए साल 2026 किसी बड़े धमाके से कम नहीं होने वाला है। नए साल में हुंडई क्रेटा और मारुति ग्रैंड विटारा जैसे दिग्गजों को चुनौती देने के लिए कई नए मॉडल और बड़े अपडेट बाजार में उतरने को तैयार हैं।

ऑटोमोबाइल मार्केट में मची इस हलचल के बीच ग्राहकों को न केवल शानदार डिजाइन, बल्कि हाई-टेक फीचर्स और हाइब्रिड तकनीक के कई ऑप्शन भी मिलेंगे।

नए साल की शुरुआत किया और महिंद्रा के नाम

साल 2026 की शुरुआत काफी आक्रामक होगी। किया इंडिया 2 जनवरी को अपनी सबसे लोकप्रिय एसयूवी Kia Seltos

का नया जेनरेशन लॉन्च करने जा रही है।

2026 Kia Seltos पहले से बड़ी, चौड़ी और डिजिटल फीचर्स से लैस होगी। इसमें 'ट्रिनिटी पैनोरमिक डिस्प्ले' दिया गया है, जो दो 12.3 इंच की स्क्रीन को एक साथ जोड़ता है।

ठीक तीन दिन बाद, 5 जनवरी को महिंद्रा अपनी XUV 7XO को दुनिया के सामने पेश करेगी। महिंद्रा के ऑटोमोटिव डिवीजन के सूत्रों के मुताबिक, Mahindra XUV 7XO मौजूदा XUV700 का अगला अवतार है, जिसमें पहली बार ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट (ड्राइवर, सेंट्रल और पैसेंजर के लिए अलग स्क्रीन) देखने को मिलेगा।

डस्टर की वापसी और निसान का नया दांव

एसयूवी प्रेमियों के लिए सबसे बड़ी खबर Renault Duster की वापसी है। 26 जनवरी 2026 को डस्टर एक बार फिर भारतीय सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। यह नया मॉडल CMF-B प्लेटफॉर्म पर आधारित होगा और इसमें हाइब्रिड इंजन का विकल्प भी मिल सकता है।

डस्टर के साथ ही निसान भी अपनी नई मिड-साइज एसयूवी Nissan Tekton को फरवरी में पेश करेगी। निसान के एमडी सौरभ वत्स ने संकेत दिया है कि टेक्टोन ब्रांड की वापसी में बड़ी भूमिका निभाएगी। यह गाड़ी अपनी मजबूती के लिए मशहूर निसान पेट्रोल से प्रेरित होगी और इसमें एडवांस्ड हाइब्रिड तकनीक देखने को मिलेगी।

स्कोडा का नया अवतार और लग्जरी फीचर्स

स्कोडा भी अपनी मशहूर एसयूवी कुशाक का नया फेसलिफ्ट मॉडल Skoda Kushaq facelift, जनवरी 2026 में ही लाने की तैयारी में है। कुशाक के नए मॉडल में न केवल डिजाइन बदलेगा, बल्कि इसमें पहली बार 'पैनोरमिक सनरूफ' और 'ADAS लेवल 2' जैसे सुरक्षा फीचर्स जोड़े जाएंगे।