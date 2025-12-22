01 जनवरी 2026 से बढ़ जाएंगे एथर की ईवी स्कूटरों के दाम! इतनी बढ़ जाएगी कीमत - दिसंबर में मिल रहे हैं बंपर ऑफर्स

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली दिग्गज कंपनी एथर एनर्जी (Ather Energy) ने अपने ग्राहकों को झटका देते हुए स्कूटरों की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया है।

कंपनी ने ऐलान किया है कि 1 जनवरी 2026 से उसके सभी इलेक्ट्रिक स्कूटर महंगे हो जाएंगे। अलग-अलग मॉडल के हिसाब से कीमतों में 3,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की जाएगी। अगर आप एथर का स्कूटर खरीदने का मन बना रहे हैं, तो आपके पास मौजूदा कीमतों पर बुकिंग करने के लिए दिसंबर के अंत तक का ही समय बचा है।

advertisement

क्यों बढ़ रहे हैं दाम?

कंपनी के मैनेजमेंट ने इस बढ़ोतरी के पीछे ग्लोबल लेवल पर कच्चे माल की बढ़ती कीमतों को मुख्य कारण बताया है। इसके अलावा, विदेशी मुद्रा की दरों में उतार-चढ़ाव और इलेक्ट्रॉनिक कल-पुर्जों (कंपोनेंट्स) का महंगा होना भी इसकी बड़ी वजह है। एथर के एक अधिकारी ने स्पष्ट किया कि इन बाहरी दबावों के चलते कीमतों में बदलाव करना जरूरी हो गया था।

दिसंबर में खरीदारी पर भारी बचत

कीमतें बढ़ने से पहले कंपनी ग्राहकों को लुभाने के लिए ‘इलेक्ट्रिक दिसंबर’ कैंपेन चला रही है। चुनिंदा शहरों में ग्राहकों को 20,000 रुपये तक के फायदे मिल सकते हैं।

इसमें क्रेडिट कार्ड ईएमआई पर मिलने वाली छूट और कैश इंसेंटिव शामिल हैं। साथ ही, कुछ मॉडल्स पर कंपनी 'Eight70' प्रोग्राम के तहत आठ साल की मुफ्त वारंटी भी दे रही है। कंपनी ने ग्राहकों की सुविधा के लिए कई बैंकों के साथ मिलकर फाइनेंस के आसान ऑप्शन भी पेश किए हैं।

एथर के पोर्टफोलियो में क्या है खास?

एथर के पास फिलहाल दो मुख्य सीरीज हैं। पहली '450' सीरीज है, जो अपनी तेज रफ्तार और बेहतरीन तकनीक के लिए जानी जाती है। इसमें गूगल मैप्स नेविगेशन, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन और मैजिक ट्विस्ट जैसे आधुनिक फीचर्स मिलते हैं।

वहीं दूसरी तरफ 'रिज्टा' (Rizta) है, जिसे फैमिली स्कूटर के तौर पर डिजाइन किया गया है।

रिज्टा कंपनी के लिए गेम-चेंजर साबित हुआ है और इसने हाल ही में 2 लाख बिक्री का आंकड़ा पार किया है। 56 लीटर की बड़ी स्टोरेज और आरामदायक सीट की वजह से यह परिवारों के बीच काफी लोकप्रिय है।

एथर कम्युनिटी डे 2025 में कंपनी ने इसके 'Z' वेरिएंट के लिए टचस्क्रीन अपग्रेड का भी वादा किया है। आप इन स्कूटरों को एथर के शोरूम के अलावा अमेजन और फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं।