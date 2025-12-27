29 दिसंबर को रडार पर रहेगा सिगरेट बनाने वाली इस कंपनी का शेयर! लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में दी ये बड़ी जानकारी

Stock in Focus: सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी, एलीटकॉन इंटरनेशनल (Elitecon International Ltd) का शेयर सोमवार 29 दिसंबर को निवेशकों के रडार पर रहेगा।

दरअसल बीते शुक्रवार 26 दिसंबर को कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि एलिटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में बोर्ड ने कई अहम प्रस्तावों पर विचार करते हुए उन्हें मंजूरी दी।

advertisement

इसमें कंपनी की उधार लेने की सीमा को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(C) के तहत बढ़ाकर ₹500 करोड़ करने का फैसला शामिल है।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम की धारा 186 में तय सीमा से अधिक निवेश करने, लोन देने, गारंटी और सुरक्षा प्रदान करने को भी शेयरधारकों की अनुमति के साथ मंजूरी दी गई।

साथ ही, आगामी ईजीएम (EGM) के लिए आकाश गोयल, प्रोपराइटर, जी आकाश एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज को स्क्रूटिनाइजर नियुक्त किया गया।

इसके अलावा, ईजीएम का नोटिस भेजने और वोटिंग के लिए पात्र शेयरधारकों को तय करने के लिए कट-ऑफ डेट भी निर्धारित की गई है।

Elitecon International Share Price

कंपनी का शेयर शुक्रवार को बीएसई पर 3.23% या 3.50 रुपये गिरकर 104.70 रुपये पर बंद हुआ था।

हाल ही दी है ये बड़ी जानकारी

कंपनी ने हाल ही में अपने फाइलिंग में बताया था कि उसे यूवी इंटरनेशनल ट्रेड एफजेडई (Yuvi International Trade FZE) से लंबी अवधि का सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कंपनी अगले दो साल तक सिगरेट, प्रीमिक्स शीशा, हुक्का तंबाकू, स्मोकिंग मिक्सचर और अन्य तंबाकू से जुड़े उत्पादों की सप्लाई करेगी।

इस ऑर्डर की कुल कीमत करीब 97.35 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 8.75 अरब रुपये) है। फाइलिंग के मुताबिक यह ऑर्डर कंपनी को निर्यात के मोर्चे पर स्थिरता देगा, फैक्ट्री की क्षमता का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करेगा और ऑपरेशंस की प्लानिंग में मदद करेगा। कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि इस ऑर्डर से मिडिल ईस्ट के बाजारों में कंपनी की मौजूदगी और मजबूत होगी।

कंपनी के बारे में

Elitecon International Ltd तंबाकू प्रोडक्ट्स बनाती है। इसकी शुरुआत 1987 में हुई थी और पहले इसका नाम Kashiram Jain & Company Ltd था, जिसे बाद में बदलकर Elitecon International कर दिया गया। कंपनी टोबैको, सिगरेट, पाउच-खैनी, शीशा प्रोडक्ट्स और अन्य स्मोकिंग मिक्स्चर बनाती है और भारत के साथ-साथ विदेशी बाजारों में भी इनका निर्यात करती है।

