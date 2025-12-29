scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार24 दिसंबर से हर दिन लग रहा है अपर सर्किट! अब स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर देने वाली है कंपनी, चेक करें रिकॉर्ड डेट

24 दिसंबर से हर दिन लग रहा है अपर सर्किट! अब स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर देने वाली है कंपनी, चेक करें रिकॉर्ड डेट

इस स्टॉक ने निवेशकों का पैसा मात्र 6 महीने में दोगुना करते हुए 177 प्रतिशत का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। आज स्टॉक 5 प्रतिशत के अपर सर्किट के साथ बंद हुआ है। यह कंपनी जल्द ही शेयधारकों को स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर देने वाली है। 

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Dec 29, 2025 16:42 IST

आज हम आपको जिस शेयर के बारे में बताने जा रहे हैं उसमें पिछले 24 दिसंबर से हर दिन 5% का अपर सर्किट लग रहा है। आज भी स्टॉक 5 प्रतिशत के अपर सर्किट के साथ बंद हुआ है। यह कंपनी जल्द ही शेयधारकों को स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर देने वाली है। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

जिस शेयर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है A-1 Ltd. इस स्टॉक ने निवेशकों का पैसा मात्र 6 महीने में दोगुना करते हुए 177 प्रतिशत का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। 

कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट का बदला रिकॉर्ड डेट

कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वो 1:10 के रेश्यो में स्टॉक स्प्लिट करेगी। इसका मतलब कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले 1 इक्विटी शेयर को 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 10 इक्विटी शेयर में तोड़ेगी। 

स्टॉक स्प्लिट के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट अब बदलकर 08 जनवरी 2026 कर दिया है जो पहले 31 दिसंबर 2025 था।

बोनस शेयर में कितना फायदा?

स्टॉक स्प्लिट के अलावा कंपनी 3:1 के रेश्यो में बोनस देगी। इसका मतलब कंपनी हर 1 मौजूदा शेयर के बदले 3 इक्विटी शेयर फ्री में बोनस के तौर पर देगी। 

बोनस इश्यू के लिए रिकॉर्ड डेट पहले की तरह 31 दिसंबर 2025 ही है। 

ईवी सेक्टर में कंपनी का बड़ा कदम

ग्रीन एनर्जी और क्लीन ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने के लिए ए-1 लिमिटेड ने बड़ा फैसला लिया है। कंपनी ने ए-1 सुरेजा इंडस्ट्रीज में अपनी हिस्सेदारी 45% से बढ़ाकर 51% कर ली है। यह निवेश ₹100 करोड़ के एंटरप्राइज वैल्यूएशन पर किया गया है, जिससे अब यह कंपनी ए-1 लिमिटेड की मेजोरिटी हिस्सेदारी वाली इकाई बन गई है।

ए-1 सुरेजा इंडस्ट्रीज ‘Hurry-E’ ब्रांड के तहत बैटरी से चलने वाले दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन बनाती है। इस निवेश के साथ ए-1 लिमिटेड भारत की उन गिनी-चुनी लिस्टेड केमिकल कंपनियों में शामिल हो गई है, जिनकी किसी प्रमाणित ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में सीधी हिस्सेदारी है।

वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी ने ₹43.46 करोड़ का राजस्व दर्ज किया था। अब कंपनी रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D) के चरण से आगे बढ़कर व्यावसायिक उत्पादन की ओर कदम रख रही है।

2028 तक मल्टी-वर्टिकल ग्रीन एंटरप्राइज बनने की तैयारी

ए-1 लिमिटेड का लक्ष्य है कि वह वर्ष 2028 तक लो-एमिशन केमिकल ऑपरेशंस और क्लीन मोबिलिटी सॉल्यूशंस को साथ जोड़ते हुए एक मल्टी-वर्टिकल ग्रीन एंटरप्राइज के रूप में उभरे। 

ए-1 लिमिटेड का फोकस खुद को एक फ्यूचर-रेडी मिड-कैप ESG लीडर के तौर पर स्थापित करने पर है, जहां ग्रोथ के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

advertisement

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Dec 29, 2025