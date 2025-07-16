Vi Share Price: देश की तीसरी बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) के शेयर में आज 3% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में तेजी बरकरार है और पिछले 1 हफ्ते में शेयर 9 प्रतिशत चढ़ चुका है।

दोपहर 2:02 बजे तक कंपनी का शेयर एनएसई पर 3.52% या 0.27 रुपये की तेजी के साथ 7.93 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 3.26% या 0.25 रुपये चढ़कर 7.92 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

वोडाफोन आइडिया के शेयरों में आज तेजी का कारण हेवी वॉल्यूम है। बीएसई के डेटा के मुताबिक दोपहर 1:34 बजे तक 5,83,43,467 (5.83 करोड़) इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। यही कारण है कि यह शेयर निफ्टी के मोस्ट एक्टिव वॉल्यूम की लिस्ट में टॉप पर है।

Vodafone Idea Share Price Return

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 9 प्रतिशत चढ़ा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 17 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। हालांकि पिछले 6 महीने में देखें तो शेयर इस दौरान 11 प्रतिशत गिरा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 52 प्रतिशत टूटा है।

2016 के बाद से नहीं मिला है डिविडेंड

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने आखिरी बार साल 2016 में डिविडेंड दिया था। सितंबर 2016 में कंपनी ने 0.60 रुपये, सितंबर 2015 में कंपनी ने 0.60 रुपये, सितंबर 2014 में कंपनी ने 0.40 रुपये और सितंबर 2013 में कंपनी ने 0.30 रुपये का डिविडेंड दिया था।

23 शहरों में 5G सर्विस लॉन्च करेगी कंपनी

कंपनी ने 30 मई को एक प्रेस रिलीज में बताया था कि उसका प्लान अहमदाबाद, आगरा, औरंगाबाद, कोझिकोड, कोचीन, देहरादून, इंदौर, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मदुरै, मलप्पुरम, मेरठ, नागपुर, नासिक, पुणे, राजकोट, सोनीपत, सूरत, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, वडोदरा और विशाखापत्तनम यानी कुल 23 शहरों में 5G सर्विस लॉन्च करने का है।