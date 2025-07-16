Anthem Biosciences IPO GMP Today: फार्मा सेक्टर की कंपनी एंथम बायोसाइंसेज लिमिटेड (Anthem Biosciences Ltd) के आईपीओ को सब्सक्राइब करने का आज तीसरा और आखिरी दिन है। यह ऑफर 14 जुलाई को ओपन हुआ था।

पिछले दो दिनों में अगर देखें तो इस आईपीओ को अब तक 3.29 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। Qualified Institutional Buyers ने अभी तक 0.59 गुना, Non-Institutional Investor ने अभी तक 9.72 गुना, Retail Individual Investor ने अभी तक 2.08 गुना और Employees ने अभी तक 2.58 गुना सब्सक्राइब किया है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

Anthem Biosciences IPO Details

कुल ₹3,395 करोड़ रुपये का यह आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) है जहां कंपनी 5.96 करोड़ इक्विटी शेयरों की पेशकश करेगी। कंपनी ने इस आईपीओ का फिक्स्ड प्राइस ₹570 रुपये रखा है और 26 शेयरों का एक लॉट तय किया है। इस हिसाब से निवेशकों को न्यूनतम ₹14,040 का निवेश करना होगा।

Anthem Biosciences IPO GMP Today

ग्रे मार्केट को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक आज इस आईपीओ का जीएमपी ₹156 है। इस हिसाब से इसकी लिस्टिंग 27.37% के प्रीमियम के साथ ₹726 रुपये पर हो सकती है।

Anthem Biosciences IPO Allotment Date

इस आईपीओ का अलॉटमेंट गुरुवार 17 जुलाई 2025 को हो सकता है।

Anthem Biosciences के बारे में

एंथम बायोसाइंसेज लिमिटेड एक इनोवेशन-संचालित और टेक्नोलॉजी फोकस्ड कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन्यूफैक्चरिंग संगठन (CRDMO) है, जिसमें दवा की खोज, विकास और विनिर्माण प्रक्रियाओं को शामिल करते हुए पूरी तरह से एकीकृत संचालन है।

कंपनी ग्लोबल स्तर पर इनोवेटिव, उभरती हुई बायोटेक कंपनियों और बड़ी दवा कंपनियों सहित विविध ग्राहकों को सर्विस देती है। कंपनी स्पेशल फर्मेंटेशन आधारित एपीआई बनाती है, जिसमें प्रोबायोटिक्स, एंजाइम, पेप्टाइड्स, पोषण संबंधी सक्रिय पदार्थ, विटामिन एनालॉग्स और बायोसिमिलर शामिल हैं।