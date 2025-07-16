scorecardresearch
एचडीएफसी बैंक के शेयरधारकों की मौज! पहली बार बोनस शेयर का हो सकता है ऐलान, साथ में स्पेशल डिविडेंड भी मिल सकता है

दरअसल बैंक ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसके बोर्ड मेंबर्स आगामी शनिवार 19 जुलाई को Q1 FY26 के वित्तीय नतीजों को जारी करने के लिए बैठक करेंगे। साथ ही साथ बोर्ड मेंबर्स स्पेशल अंतरिम डिविडेंड और बोनस शेयर जारी करने पर भी विचार करेंगे।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jul 16, 2025 10:26 IST

HDFC Bank Bonus Issue: देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) आगामी शनिवार 19 जुलाई को अपने शेयरधारकों को दो बड़ी खुशखबरी दे सकता है। 

दरअसल बैंक ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसके बोर्ड मेंबर्स आगामी शनिवार 19 जुलाई को Q1 FY26 के वित्तीय नतीजों को जारी करने के लिए बैठक करेंगे। साथ ही साथ बोर्ड मेंबर्स स्पेशल अंतरिम डिविडेंड और बोनस शेयर जारी करने पर भी विचार करेंगे। 

बैंक द्वारा अगर बोनस शेयर का ऐलान होता है तो यह अब तक का पहला बोनस इश्यू होगा। 

बैंक ने अपने फाइलिंग में लिखा कि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक शनिवार, 19 जुलाई, 2025 को आयोजित होने वाली है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए बैंक के अनऑडिटेड स्टैंडअलोन और कंसोलिडेट वित्तीय परिणामों पर विचार और मंजूरी दी जाएगी।

बैंक ने आगे बताया कि हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि इस बैठक में, बोर्ड निम्नलिखित प्रस्ताव पर भी विचार करेगा: 

(i) वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बैंक के इक्विटी शेयरों पर स्पेशल अंतरिम डिविडेंड की घोषणा; और
(ii) लागू प्रावधानों के अनुसार और बैंक के शेयरधारकों के मंजूरी के अधीन बोनस शेयर जारी करना।

HDFC Bank Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक बैंक ने इससे पहले जून 2025 में 22 रुपये का डिविडेंड, मई 2024 में 19.50 रुपये का डिविडेंड, मई 2023 में 19 रुपये का डिविडेंड, मई 2022 में 15.50 रुपये का डिविडेंड और जून 2021 में 6.50 रुपये का डिविडेंड दिया था।

HDFC Bank Share Price

सुबह 10:17 बजे तक बैंक का शेयर एनएसई पर 0.64% या 12.80  रुपये चढ़कर 2,008.30 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 0.64% या 12.80 रुपये गिरकर 2008.10 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
