सिगरेट महंगी, शेयर सस्ता! जेपी मॉर्गन से लेकर MOFSL तक ITC पर बेयरिश - Reduce रेटिंग के साथ इतना दिया टारगेट

सिगरेट महंगी, शेयर सस्ता! जेपी मॉर्गन से लेकर MOFSL तक ITC पर बेयरिश - Reduce रेटिंग के साथ इतना दिया टारगेट

सरकार ने सिगरेट पर जीएसटी की दर 28 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी कर दिया है, जो 1 फरवरी से लागू होगी। इसके चलते कुल टैक्सेशन करीब 50 फीसदी से बढ़कर 61 फीसदी पहुंच जाएगा।

Gaurav Kumar
UPDATED: Jan 2, 2026 10:11 IST

ITC Shares: आईटीसी लिमिटेड के शेयर पर ब्रोकरेज हाउसों की नजर अब काफी सतर्क हो गई है। सिगरेट पर टैक्स बढ़ोतरी के बाद कई ब्रोकरेज ने कंपनी के टारगेट प्राइस में 30 से 40 फीसदी तक की बड़ी कटौती कर दी है। इसकी वजह साफ है- सिगरेट बिजनेस पर मार्जिन और वॉल्यूम दोनों पर दबाव बढ़ने की उम्मीद।

ब्रोकरेज का मानना है कि मौजूदा प्रति सिगरेट स्टिक नेट रियलाइजेशन बनाए रखने के लिए ITC Ltd को पोर्टफोलियो स्तर पर कम से कम 25 फीसदी की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। इससे सिगरेट की मांग पर सीधा असर पड़ सकता है।

 

ITC Share Price

सुबह 10:01 बजे तक कंपनी का शेयर एनएसई पर 3.97% या 14.45 रुपये गिरकर 349.40 रुपये पर कारोबार कर रहा था और बीएसई पर 3.96% या 14.40 रुपये टूटकर 349.55 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

ITC Share Price Target

पीएल कैपिटल के मुताबिक, एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से सिगरेट के दाम 23 से 50 फीसदी तक बढ़ सकते हैं और FY27 में वॉल्यूम पर करीब 12.5 फीसदी की चोट पड़ सकती है। ब्रोकरेज ने इसे सरकार के अब तक के नरम टैक्स रुख से बड़ा बदलाव बताया। पीएल कैपिटल ने ITC का SOTP आधारित टारगेट प्राइस 528 रुपये से घटाकर 348 रुपये कर दिया और रेटिंग ‘Reduce’ कर दिया है।

एमके ग्लोबल ने भी ITC की रेटिंग ‘Add’ से घटाकर ‘Reduce’ कर दिया है। उसने दिसंबर 2026 के लिए टारगेट प्राइस 475 रुपये से घटाकर 350 रुपये कर दिया। ब्रोकरेज का कहना है कि नए टैक्स स्ट्रक्चर से अलग-अलग सिगरेट कैटेगरी में प्रति स्टिक टैक्स 26 से 50 फीसदी तक बढ़ेगा, जिससे वैल्यूएशन पर दबाव आएगा।

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का कहना है कि इतनी तेज टैक्स बढ़ोतरी अप्रत्याशित है। पिछले कुछ सालों में टैक्स स्थिर रहने से अवैध सिगरेट बाजार का हिस्सा घटा था और ITC को इसका फायदा मिला था। अब हालात बदल सकते हैं।

ग्लोबल ब्रोकरेज भी आईटीसी पर सतर्क हैं। मॉर्गन स्टेनली ने ITC का टारगेट 469 रुपये से घटाकर 366 रुपये किया है, वहीं जेपी मॉर्गन ने 375 रुपये, जेफरीज ने 400 रुपये, नुवामा ने 415 रुपये और नोमुरा ने 340 रुपये का नया टारगेट दिया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jan 2, 2026