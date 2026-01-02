scorecardresearch
इस डिफेंस कंपनी को बैक टू बैक मिल रहा है ऑर्डर! आज दी ये बड़ी जानकारी - 1 साल में 122% का रिटर्न

इस डिफेंस कंपनी को बैक टू बैक मिल रहा है ऑर्डर! आज दी ये बड़ी जानकारी - 1 साल में 122% का रिटर्न

कंपनी को बैक टू बैक लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। 1 जनवरी को भी कंपनी ने नए ऑर्डर मिलने की जानकारी दी थी और उससे पहले दिसंबर में भी कंपनी को कई ऑर्डर मिले हैं।

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jan 2, 2026 10:51 IST

शुक्रवार को शेयर बाजार में जारी तेजी के बीच डिफेंस सेक्टर की कंपनी, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड (Apollo Micro Systems Ltd) के स्टॉक एक बार फिर से निवेशकों के रडार पर है। दरअसल कंपनी को बैक टू बैक लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। 1 जनवरी को भी कंपनी ने नए ऑर्डर मिलने की जानकारी दी थी और उससे पहले दिसंबर में भी कंपनी को कई ऑर्डर मिले हैं। 

फिलहाल सुबह 10:40 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 0.27% या 0.75 रुपये चढ़कर 276.55 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और एनएसई पर स्टॉक 0.07% या 0.20 रुपये चढ़कर 276.20 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 साल में 122 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। 

आज दी ये बड़ी जानकारी

कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे एक डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSU) द्वारा ₹257.89 करोड़ के ऑर्डर के लिए सबसे कम बोलीदाता (L1) घोषित किया गया है। यह ऑर्डर कंपनी को 18 महीनों के अंदर पूरा करना है। 

1 जनवरी को भी मिला था ऑर्डर

गुरुवार 1 जनवरी 2026 को कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि उसकी सहायक कंपनी Apollo Defense Industries Private Limited ने अपने सामान्य बिजनेस वर्क के तहत एक निजी कंपनी के साथ ₹150 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट के एग्जीक्यूशन के लिए एक एग्रीमेंट किया है। यह समझौता कंपनी के कारोबार के विस्तार और ऑर्डर बुक को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

इससे पहले कोल इंडिया से मिला था बड़ा ऑर्डर

31 दिसंबर के फाइलिंग में कंपनी ने बताया था कि उसकी स्टेप-डाउन सब्सिडियरी M/s. IDL Explosives Limited को अपने नियमित बिजनेस के तहत बड़ा ऑर्डर मिला है।

कंपनी को कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनियों को बल्क एक्सप्लोसिव्स की आपूर्ति के लिए ₹4,193.96 मिलियन का रनिंग कॉन्ट्रैक्ट (RC) मिला है।

इसके अलावा, कार्ट्रिज एक्सप्लोसिव्स की सप्लाई के लिए ₹15 मिलियन का एक एक्सपोर्ट ऑर्डर भी प्राप्त हुआ है। इन दोनों ऑर्डर्स को मिलाकर कंपनी को कुल ₹4,208.96 मिलियन के ऑर्डर मिले हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
