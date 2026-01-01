Defence Stock: नए साल के पहले दिन शेयर बाजार में मिला-जुला कारोबार देखने को मिल रहा है। इसी बीच आज 1 जनवरी को डिफेंस और एयरोस्पेस सेक्टर की कंपनी, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड (Apollo Micro Systems Ltd) ने साल के पहले ही दिन अपने शेयरधारकों को बड़ी जानकारी दी जिसके बाद स्टॉक आज हरे निशान पर बंद हुआ।

advertisement

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि Apollo Micro Systems Ltd की सहायक कंपनी Apollo Defense Industries Private Limited ने अपने सामान्य बिजनेस वर्क के तहत एक निजी कंपनी के साथ ₹150 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट के एग्जीक्यूशन के लिए एक एग्रीमेंट किया है। यह समझौता कंपनी के कारोबार के विस्तार और ऑर्डर बुक को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

Apollo Micro Share Price

स्टॉक आज एनएसई पर 1.47% या 4 रुपये चढ़कर 276 रुपये पर बंद हुआ तो और बीएसई पर शेयर 1.32% या 3.60 रुपये की तेजी के साथ 275.80 रुपये पर बंद हुआ।

कल ही कोल इंडिया से मिला था बड़ा ऑर्डर

31 दिसंबर के फाइलिंग में कंपनी ने बताया था कि उसकी स्टेप-डाउन सब्सिडियरी M/s. IDL Explosives Limited को अपने नियमित बिजनेस के तहत बड़ा ऑर्डर मिला है।

कंपनी को कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनियों को बल्क एक्सप्लोसिव्स की आपूर्ति के लिए ₹4,193.96 मिलियन का रनिंग कॉन्ट्रैक्ट (RC) मिला है।

इसके अलावा, कार्ट्रिज एक्सप्लोसिव्स की सप्लाई के लिए ₹15 मिलियन का एक एक्सपोर्ट ऑर्डर भी प्राप्त हुआ है। इन दोनों ऑर्डर्स को मिलाकर कंपनी को कुल ₹4,208.96 मिलियन के ऑर्डर मिले हैं।

हाल ही में DRDO से भी मिली थी बड़ी मंजूरी

एक अन्य फाइलिंग में कंपनी ने बताया था कि उसे डीआरडीओ (DRDO) से लेजर आधारित Directed Energy Weapon (DEW) से जुड़ी 2 अलग-अलग ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी (ToT) की मंजूरी मिली है।

पहली टेक्नोलॉजी 10 किलोवाट मल्टी-चैनल लेजर DEW सिस्टम से जुड़ी है, जिसे हैदराबाद स्थित CHESS लैब ने बनाया है।

दूसरी टेक्नोलॉजी DEW के लिए EO सेंसर के साथ इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम से जुड़ा है, जिसे देहरादून की IRDE लैब ने तैयार किया है।