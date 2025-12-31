scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारआज 52 Week High बनाने के बाद 15% टूटा वोडाफोन आइडिया का शेयर! आसान शब्दों में जानिए वजह

आज 52 Week High बनाने के बाद 15% टूटा वोडाफोन आइडिया का शेयर! आसान शब्दों में जानिए वजह

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Dec 31, 2025 15:45 IST

Vodafone Idea Share: कैबिनेट से राहत मिलने के बावजूद आज, वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) के शेयरों में तेज बिकवाली देखने को मिली। इससे पहले आज स्टॉक ने अपना फ्रेश 52 Week High 12.80 रुपये को टच किया था। लेकिन उसके बाद कारोबारी समय के आखिर तक शेयर इससे 15% टूट गया।

अंत में स्टॉक आज बीएसई पर 11.68% या 1.41 रुपये गिरकर 10.66 रुपये पर बंद हुआ और एनएसई पर यह 11.53% या 1.39 रुपये टूटकर 10.67 रुपये पर बंद हुआ।

सरकार ने कंपनी के लिए AGR बकाया को फ्रीज करने और उसे लंबी अवधि में चुकाने की मंजूरी दी, लेकिन बाजार की उम्मीदें इससे कहीं ज्यादा थीं।

कैबिनेट ने Vodafone Idea के AGR बकाया को 87,695 करोड़ रुपये पर फ्रीज कर दिया है। इस रकम का भुगतान अब FY 2031-32 से FY 2040-41 के बीच किया जाएगा। इसके बावजूद निवेशकों ने शेयर से दूरी बना ली और स्टॉक 52-हफ्ते के उच्च स्तर 12.80 रुपये से फिसलकर 10.87 रुपये तक आ गया।

क्यों आई गिरावट?

शेयरों में गिरावट की बड़ी वजह यह रही कि राहत उम्मीद से कम मानी गई। बाजार में यह धारणा थी कि सरकार AGR बकाया में कम से कम 50% की छूट दे सकती है, जिससे भारी कर्ज में डूबी कंपनी की लंबी अवधि की स्थिति मजबूत होती। ऐसा न होने से निवेशकों की निराशा साफ दिखी।

भावना पर एक और दबाव टैरिफ बढ़ोतरी को लेकर बना। इस महीने की शुरुआत में Motilal Oswal ने कहा था कि AGR पर बड़ी राहत नहीं मिलने से संभावित टैरिफ बढ़ोतरी में देरी हो सकती है। सरकार के ताजा कदम के बाद यही आशंका फिर मजबूत हुई।

सरकारी अधिसूचना के मुताबिक, Department of Telecommunications 31 दिसंबर 2025 तक फ्रीज किए गए AGR बकाया का दोबारा आकलन करेगा। यह आकलन ऑडिट रिपोर्ट और डिडक्शन वेरिफिकेशन गाइडलाइंस के आधार पर होगा। FY18 और FY19 से जुड़े AGR बकाया अगले पांच साल में चुकाने होंगे।

सरकार ने साफ कहा कि इन कदमों से Vodafone Idea में भारत सरकार की 49% हिस्सेदारी सुरक्षित रहेगी, सरकार को बकाया की व्यवस्थित वसूली होगी, सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी और कंपनी के करीब 20 करोड़ ग्राहकों के हित सुरक्षित रहेंगे।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
