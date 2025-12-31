इन 3 बड़ी जानकारी के बाद दौड़ा ये स्मॉल कैप स्टॉक! मांस और कृषि प्रोडक्ट बेचती है कंपनी - शेयर ₹30 से कम

मांस और कृषि उत्पाद निर्यात करने वाली स्मॉल कैप कंपनी, एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड (HMA Agro Industries Ltd) का शेयर आज निवेशकों के रडार पर है। दरअसल बीते मंगलवार को कंपनी ने बाजार बंद होने के बाद अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में 3 बड़ी जानकारी दी है।

फिलहाल सुबह 10:45 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 1.02% या 0.29 रुपये चढ़कर 28.82 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और एनएसई पर स्टॉक 0.63% या 0.18 रुपये चढ़कर 28.89 रुपये पर कारोबार कर रहा था। इस कंपनी का मार्केट कैप 1,443.22 करोड़ रुपये है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कंपनी ने दी 3 बड़ी जानकारी

अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि 30 दिसंबर 2025 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर विचार किया गया और उन्हें मंजूरी दी गई।

1. कंपनी ने बताया कि बैठक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), संजय प्लेस, आगरा से कंपनी की एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट (EPC) सुविधा को ₹100 करोड़ बढ़ाने को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही EPC लिमिट ₹430 करोड़ से बढ़कर ₹530 करोड़ हो गई है, जो SBI द्वारा जारी स्वीकृति पत्र की शर्तों के अधीन होगी।

2. इसके अलावा, YES बैंक लिमिटेड, संजय प्लेस, आगरा से कंपनी की मौजूदा क्रेडिट सुविधाओं को बढ़ाकर कुल ₹350 करोड़ करने को भी मंजूरी दी गई है। इसमें पहले की ₹240 करोड़ की सीमा के मुकाबले ₹110 करोड़ की अतिरिक्त वृद्धि शामिल है।

3. बैठक में कंपनी की कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) कमेटी के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत स्वतंत्र निदेशक भावना जैन CSR कमेटी की सदस्य नहीं रहीं, जबकि उनकी जगह मोहम्मद महमूद कुरैशी को सदस्य नियुक्त किया गया है।

पुनर्गठित CSR कमेटी में गुलजार अहमद (चेयरमैन एवं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर), मोहम्मद महमूद कुरैशी (सदस्य एवं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर) और अभिषेक शर्मा (सदस्य एवं नॉन-एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर) शामिल होंगे।

HMA Agro Industries के बारे में

एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज भारत की एक जानी-मानी मांस और कृषि उत्पाद निर्यात करने वाली कंपनी है, जिसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। कंपनी अपने उत्पाद 'Black Gold', 'Kamil', 'Fresh Gold' और 'Green Gold' जैसे ब्रांड नामों के तहत बेचती है।

HMA Agro मुख्य रूप से फ्रोजन बफेलो मीट का उत्पादन और निर्यात करती है, लेकिन इसके अलावा यह बासमती चावल, मछली, फल-सब्जियां और पेट फूड्स जैसे अन्य कृषि प्रोडक्ट भी हैं।

कंपनी के पास पंजाब, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में अत्याधुनिक प्रोसेसिंग प्लांट हैं, और यह मीडिल इस्ट, मलेशिया, मिस्र जैसे कई देशों में निर्यात करती है।