बुधवार को शेयर बाजार में जारी हल्की तेजी के बीच सिगरेट बनाने वाली कंपनी, एलीटकॉन इंटरनेशनल (Elitecon International Ltd) के स्टॉक में 5% का अपर सर्किट लगा है। साल 2025 यानी YTD आधार पर 862% का मल्टीबैगर रिटर्न देने वाली इस कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 4.75 रुपये चढ़कर 99.80 रुपये पर स्थिर है।

बीएसई पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक सुबह 10:07 बजे तक कंपनी के 1,85,088 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

1 जनवरी को बंद रहेगा ट्रेडिंग विंडो

कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी की कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार, एलीटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के शेयरों में ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो 1 जनवरी 2026 से बंद रहेगा

यह बंदी सभी नामित व्यक्तियों और उनके तत्काल रिश्तेदारों पर लागू होगी। ट्रेडिंग विंडो दिसंबर 31, 2025 को समाप्त तिमाही और नौ महीनों के लिए कंपनी के अनऑडिटेड वित्तीय नतीजों की सार्वजनिक घोषणा के 48 घंटे बाद तक बंद रहेगी (दोनों दिन शामिल)।

वित्तीय परिणामों की घोषणा के बाद 48 घंटे पूरे होने पर ट्रेडिंग विंडो दोबारा खोली जाएगी। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि वित्तीय नतीजों की समीक्षा और मंजूरी के लिए बोर्ड बैठक की तारीख की जानकारी समय आने पर अलग से दी जाएगी।

कंपनी के बारे में

Elitecon International Ltd तंबाकू प्रोडक्ट्स बनाती है। इसकी शुरुआत 1987 में हुई थी और पहले इसका नाम Kashiram Jain & Company Ltd था, जिसे बाद में बदलकर Elitecon International कर दिया गया। कंपनी टोबैको, सिगरेट, पाउच-खैनी, शीशा प्रोडक्ट्स और अन्य स्मोकिंग मिक्स्चर बनाती है और भारत के साथ-साथ विदेशी बाजारों में भी इनका निर्यात करती है।

हाल ही दी है ये बड़ी जानकारी

कंपनी ने हाल ही में अपने फाइलिंग में बताया था कि उसे यूवी इंटरनेशनल ट्रेड एफजेडई (Yuvi International Trade FZE) से लंबी अवधि का सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कंपनी अगले दो साल तक सिगरेट, प्रीमिक्स शीशा, हुक्का तंबाकू, स्मोकिंग मिक्सचर और अन्य तंबाकू से जुड़े उत्पादों की सप्लाई करेगी।

इस ऑर्डर की कुल कीमत करीब 97.35 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 8.75 अरब रुपये) है। फाइलिंग के मुताबिक यह ऑर्डर कंपनी को निर्यात के मोर्चे पर स्थिरता देगा, फैक्ट्री की क्षमता का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करेगा और ऑपरेशंस की प्लानिंग में मदद करेगा। कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि इस ऑर्डर से मिडिल ईस्ट के बाजारों में कंपनी की मौजूदगी और मजबूत होगी।