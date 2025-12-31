टीवीएस, महिंद्रा, एस्कॉर्ट्स, रॉयल एनफील्ड जैसी बड़ी कंपनियों को ऑटो पार्ट्स सप्लाई करने वाली कंपनी, पावना इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Pavna Industries Limited) के शेयर में आज 20% की बड़ी रैली देखने को मिली है।

फिलहाल खबर लिखे जानें तक स्टॉक सुबह 10:18 बजे तक एनएसई पर 11.10% या 2.32 रुपये चढ़कर 23.23 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 10.99% या 2.31 रुपये चढ़कर 23.33 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

advertisement

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक सुबह 10:07 बजे तक कंपनी के 25,080 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हो चुका है।

क्यों आई तेजी?

दरअसल हाल ही में कंपनी ने अपने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि उसने 24 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार (GoUP) के साथ एक MoU साइन किया है।

यह MoU के तहत पावना इंडस्ट्रीज अगले 3 से 5 साल में प्रस्तावित परियोजना में करीब ₹250 करोड़ का निवेश करेगी और लगभग 500 लोगों को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

MoU के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार कंपनी को राज्य में परियोजना स्थापित करने में सहयोग देगी और जरूरी अनुमतियां, रजिस्ट्रेशन, स्वीकृतियां और क्लियरेंस दिलाने में सहायता करेगी।

इसके अलावा, राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाले प्रोत्साहनों का लाभ उठाने में भी सरकार कंपनी की मदद करेगी।

पावना इंडस्ट्रीज के बारे में

पावना इंडस्ट्रीज लिमिटेड की शुरुआत 19 अप्रैल 1994 को हुई थी। यह कंपनी अलग-अलग तरह के वाहनों के लिए भरोसेमंद और बेहतरीन क्वालिटी के ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाने का काम करती है।

कंपनी के ग्राहक देश की जानी-मानी OEMs (Original Equipment Manufacturers) हैं, जो पैसेंजर व्हीकल, टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, हेवी और लाइट कमर्शियल व्हीकल, और ऑफ-रोड व्हीकल जैसे सेगमेंट में काम करती हैं।

कंपनी के क्लाइंट की बात करें तो इनमें बजाज, कावासाकी, होंडा, टीवीएस, महिंद्रा, एस्कॉर्ट्स, रॉयल एनफील्ड, अशोक लीलैंड, महिंद्रा व्हील्स, आयशर मोटर्स, टॉर्क मोटर्स, रिवोल्ट, महिंद्रा इलेक्ट्रिक और कई दूसरी बड़ी कंपनियां शामिल हैं।