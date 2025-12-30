scorecardresearch
नए साल 2026 में अपने प्रियजनों को म्यूचुअल फंड गिफ्ट करना है? जानिए आसान प्रोसेस के साथ सभी डिटेल

इस साल अपने करीबियों को 'म्यूचुअल फंड यूनिट्स' गिफ्ट करना एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। यह न केवल एक यादगार तोहफा है, बल्कि यह आपके परिवार और दोस्तों में निवेश की आदत डालने का एक शानदार तरीका भी है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की भी जरूरत नहीं है।

Gaurav Kumar
Dec 30, 2025

How to gift Mutual Funds: जल्द ही हम साल 2026 का स्वागत करेंगे। नए साल पर केक, चॉकलेट या फूलों के गुलदस्ते देना तो आम बात है, लेकिन इस बार आप कुछ अलग और समझदारी भरा तोहफा दे सकते हैं।

कैसे भेजें ऑनलाइन तोहफा?

म्यूचुअल फंड गिफ्ट करने के लिए आप एमएफ सेंट्रल (MF Central), कैम्स ऑनलाइन (CAMS Online) या सीधे म्यूचुअल फंड कंपनियों की वेबसाइट के जरिए यूनिट्स ट्रांसफर कर सकते हैं।

इसके लिए आपको बस संबंधित प्लेटफॉर्म पर लॉग-इन करना होगा और 'गिफ्ट/ट्रांसफर' का विकल्प चुनना होगा। यहां आपको अपनी और जिसे तोहफा देना है, उसकी कुछ जरूरी जानकारियां जैसे पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स भरनी होंगी। ओटीपी से वेरिफिकेशन होते ही एक वर्किंग डे में यूनिट्स दूसरे व्यक्ति के खाते में पहुंच जाती हैं।

ऑफलाइन भी है सुविधा

अगर आप डिजिटल के बजाय कागजी प्रक्रिया पसंद करते हैं, तो आप फंड हाउस या रजिस्ट्रार के दफ्तर जाकर 'ऑफ-मार्केट ट्रांसफर फॉर्म' भर सकते हैं। इसमें डोनर (देने वाला) और रिसीपिंट (पाने वाला) दोनों की जानकारी, पैन और केवाईसी दस्तावेज जमा करने होते हैं। फॉर्म प्रोसेस होते ही तोहफे की पुष्टि का ईमेल या लेटर मिल जाता है।

क्या इस पर टैक्स लगेगा?

टैक्स के लिहाज से यह तोहफा काफी फायदेमंद है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 47 के अनुसार, रिश्तेदारों को म्यूचुअल फंड गिफ्ट करने पर देने वाले व्यक्ति को कोई 'कैपिटल गेन टैक्स' नहीं देना पड़ता।

साथ ही, धारा 56(2)(x) के तहत रिश्तेदारों से मिले इस गिफ्ट पर पाने वाले को भी कोई टैक्स नहीं चुकाना होता। हालांकि, भविष्य में जब पाने वाला व्यक्ति इन यूनिट्स को बेचेगा, तब उसे नियमानुसार टैक्स देना होगा। इसमें खास बात यह है कि मुनाफे की गणना उस दिन से की जाएगी जब डोनर ने असल में वो फंड खरीदा था।

क्यों है यह बेहतरीन विकल्प?

केक या चॉकलेट कुछ ही समय में खत्म हो जाते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड एक ऐसा तोहफा है जिसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती है। यह न केवल आर्थिक सुरक्षा देता है, बल्कि भविष्य की जरूरतों के लिए एक बड़ा फंड बनाने में भी मदद करता है। 

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Dec 30, 2025