म्यूचुअल फंडसिर्फ 5 मिनट में ऐसे करें अपने म्यूचुअल फंड का रिव्यू! लक्ष्य से लेकर जोखिम तक जानिए क्या-क्या देखना जरूरी

सिर्फ 5 मिनट में ऐसे करें अपने म्यूचुअल फंड का रिव्यू! लक्ष्य से लेकर जोखिम तक जानिए क्या-क्या देखना जरूरी

आज हम आपको ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आप सिर्फ 5 मिनट में अपने लिए अच्छा म्यूचुअल फंड स्कीम चुन सकेंगे।

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Dec 24, 2025 13:24 IST

Mutual Fund Tips: पैसे का मैनेजमेंट तभी असरदार होता है जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश से पहले उसे सही से रिव्यू करें। मुश्किल यह होता है कि शुरुआत कहां से करें। लेकिन आज हम आपको ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आप सिर्फ 5 मिनट में अपने लिए अच्छा म्यूचुअल फंड स्कीम चुन सकेंगे।

अपना निवेश लक्ष्य तय करें

हर निवेशक का फैसला उसके लक्ष्य, समय-सीमा और जोखिम उठाने की क्षमता पर निर्भर करता है। चाहे आप सेविंग पर बेहतर रिटर्न चाहते हों, FD से अलग डायवरसिफिकेशन चाहते हों या किसी बड़े मकसद- जैसे रिटायरमेंट या शादी के लिए बचत कर रहे हों, साफ लक्ष्य आपके जोखिम प्रोफाइल को तय करता है।

बेंचमार्क से तुलना करें

किसी फंड का प्रदर्शन तभी समझ आता है जब उसे सही बेंचमार्क से तुलना की जाए। इससे यह पता चलता है कि फंड, इंडस्ट्री के बाकी ऑप्शन की तुलना में कैसा चल रहा है।

उसी कैटेगरी के फंडों से तुलना करें

फंड की फिटनेस जानने का सबसे सीधा तरीका है उसकी परफॉर्मेंस को उसके ही कैटेगरी के अन्य फंड से तुलना करना। इससे पता चलता है कि फंड कंपीटिशन के मुकाबले कहां खड़ा है।

जोखिम के अनुसार रिटर्न देखें

रिस्क-एडजस्टेड रिटर्न बताता है कि फंड ने लिए गए जोखिम के हिसाब से कितना कमाया। अगर दो फंड एक जैसी रिटर्न दे रहे हैं, तो कम जोखिम वाला फंड ज्यादा आकर्षक माना जाएगा।

एक्सपेंस रेशियो  चेक करें

एक्सपेंस रेशियो वह फीस है जो फंड हाउस आपकी निवेश राशि से काटता है। यह जितना कम हो, निवेशक के लिए उतना बेहतर। ‘डायरेक्ट’ प्लान में एक्सपेंस आमतौर पर ‘रेगुलर’ प्लान से कम होता है, और लंबे समय में यह फर्क बड़ा असर डालता है।

लॉक-इन पीरियड समझें

कुछ स्कीमों में लॉक-इन होता है, जैसे ELSS फंड का तीन साल। अगर आपको जल्दी पैसे निकालने पड़ सकते हैं, तो लंबा लॉक-इन वाला फंड आपके लिए सही नहीं होगा।

फंड का जोखिम प्रोफाइल पढ़ें

अगर आपका जोखिम कम है, तो डेब्ट फंड सही रहते हैं। वहीं लंबी अवधि और ज्यादा जोखिम लेने की क्षमता वाले निवेशकों के लिए इक्विटी फंड बेहतर साबित हो सकते हैं।

एग्जिट लोड देखना न भूलें

कुछ फंड जल्दी पैसा निकालने पर एग्ज़िट लोड लगाते हैं। निवेश चुनते समय ऐसे फंड बेहतर होते हैं जिनका एग्जिट लोड कम या न के बराबर हो, ताकि पैसे निकालने में लचीलापन रहे।

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Gaurav
Dec 24, 2025