Tata AIA ने लॉन्च किए दो नए मल्टीकैप फंड, ग्रोथ और सुरक्षा का मिलेगा कॉम्बिनेशन - चेक करें NFO Details

Newsम्यूचुअल फंडTata AIA ने लॉन्च किए दो नए मल्टीकैप फंड, ग्रोथ और सुरक्षा का मिलेगा कॉम्बिनेशन - चेक करें NFO Details

Tata AIA Life Insurance ने लंबी अवधि के निवेशकों के लिए दो नए इक्विटी फंड लॉन्च किए हैं। कंपनी ने Tata AIA Multicap Opportunities Fund और Tata AIA Multicap Opportunities Pension Fund पेश किए हैं। इन फंड्स का मकसद निवेशकों को लाइफ इंश्योरेंस कवर के साथ-साथ अलग-अलग सेगमेंट में निवेश का मौका देना है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Dec 22, 2025 14:30 IST

NFO Details

दोनों नए फंड Nifty 500 Index से जुड़े होंगे, जिससे निवेशकों को 500 से ज्यादा कंपनियों में हिस्सेदारी मिलेगी। ये कंपनियां भारत के फ्री-फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का 90 फीसदी से ज्यादा हिस्सा कवर करती हैं। न्यू फंड ऑफर (NFO) के दौरान इन फंड्स का शुरुआती NAV ₹10 प्रति यूनिट रखा गया है। NFO 24 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक खुला रहेगा।

निवेशक इन फंड्स में Tata AIA के यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स यानी ULIPs के जरिए निवेश कर सकेंगे। इससे उन्हें मार्केट से जुड़े रिटर्न के साथ लाइफ कवर भी मिलेगा। फंड का 60 से 100 फीसदी हिस्सा इक्विटी में लगाया जाएगा, जबकि 40 फीसदी तक रकम डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश की जा सकती है, ताकि जोखिम को संभाला जा सके।

कंपनी के चीफ इनवेस्टमेंट ऑफिसर हर्षद पाटिल ने कहा कि यह फंड भारत की अलग-अलग सेक्टरों और कंपनियों में हो रही ग्रोथ का फायदा उठाने के लिए बनाया गया है। उनके मुताबिक, मल्टीकैप अप्रोच से किसी एक सेगमेंट पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता कम होती है और लंबी अवधि में वेल्थ बनाने में मदद मिलती है।

ये फंड उन निवेशकों के लिए हैं जो लंबी अवधि में निवेश कर सकते हैं और ज्यादा जोखिम उठाने को तैयार हैं। Tata AIA ने यह भी बताया कि नवंबर 2025 तक उसके 95 फीसदी से ज्यादा रेटेड एसेट्स को Morningstar से 4 या 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है। कंपनी का कुल AUM नवंबर 2025 के अंत तक ₹1.42 लाख करोड़ था।

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Dec 22, 2025