80 पैसे के शेयर प्राइस वाली कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने दी बड़ी मंजूरी! विदेशी निवेशक के साथ हुई ये डील

कंपनी के बोर्ड ने हॉन्गकॉन्ग स्थित विदेशी निवेशक, ल्यूमिनरी क्राउन लिमिटेड (Luminary Crown Limited) द्वारा 24 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Dec 30, 2025 14:46 IST

Penny Stock: एग्री-टेक क्षेत्र की कंपनी ऑरी ग्रो इंडिया लिमिटेड (Auri Grow India Ltd) के लिए नए साल की शुरुआत से पहले एक बड़ी खुशखबरी आई है। कंपनी के बोर्ड ने हॉन्गकॉन्ग स्थित विदेशी निवेशक, ल्यूमिनरी क्राउन लिमिटेड (Luminary Crown Limited) द्वारा 24 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। यह फैसला 29 दिसंबर 2025 को हुई बोर्ड बैठक में लिया गया, जो कंपनी के भविष्य के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है।

बाजार भाव से भारी प्रीमियम पर ऑफर

इस निवेश प्रस्ताव की सबसे चौंकाने वाली बात शेयरों की कीमत है। ल्यूमिनरी क्राउन ने ऑरी ग्रो के शेयर ₹2 प्रति इक्विटी शेयर की दर से खरीदने की पेशकश की है। अगर 30 दिसंबर को शेयर के मौजूदा भाव ₹0.80 से इसकी तुलना करें, तो यह ऑफर लगभग 150 प्रतिशत प्रीमियम पर है। यानी विदेशी निवेशक कंपनी के भविष्य पर मौजूदा बाजार मूल्य से ढाई गुना ज्यादा भरोसा जता रहा है।

निवेश का तरीका और कंट्रोल

कंपनी के बोर्ड ने मैनेजमेंट से कहा है कि इस निवेश को लागू करने के लिए राइट्स इश्यू, प्रिफेंसियल अलॉटमेंट या ओपन मार्केट जैसे ऑप्शन पर विचार किया जाए। साथ ही कंपनी ने साफ किया है कि इस निवेश के बाद भी कंट्रोल मौजूदा मैनेजमेंट के पास ही रहेगा।

निर्यात और नई तकनीक पर फोकस

इस निवेश का मुख्य उद्देश्य कंपनी के बिजनेस का विस्तार करना है। ऑरी ग्रो अब खाड़ी देशों (GCC) और यूरोप के बाजारों में चावल के प्रसंस्करण और निर्यात पर खास ध्यान देगी।

इसके अलावा, कंपनी ₹55 करोड़ की लागत से हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। इस आधुनिक खेती से सालाना ₹180-200 करोड़ का राजस्व मिलने की उम्मीद है, जिसमें मुनाफा मार्जिन 13 प्रतिशत के करीब रह सकता है। साथ ही, कंपनी अपनी जमीन पर अगले पांच साल के लिए जैविक खेती को बढ़ावा देगी।

मुनाफे में जबरदस्त उछाल

कंपनी के हालिया वित्तीय आंकड़े इस बड़े निवेश की वजह साफ करते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में ऑरी ग्रो का प्रदर्शन शानदार रहा है। कंपनी की आय पिछले साल के ₹16.76 करोड़ से 10 गुना बढ़कर ₹175.55 करोड़ पर पहुंच गई है।

वहीं, नेट प्रॉफिट भी ₹51 लाख से उछलकर ₹7.17 करोड़ हो गया है। इसी तेज ग्रोथ को देखते हुए विदेशी संस्थागत निवेशक ने कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है।

Auri Grow India Share Price

एनएसई पर लिस्ट यह शेयर दोपहर 2:40 बजे तक 4.76% या 0.04 रुपये गिरकर 0.80 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
